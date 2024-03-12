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Слышна стрельба и грохот: что происходит в Белгородской и Курской областях

"Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон на территории РФ действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан РФ

сегодня, 10:32
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Кравцев Сергей
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Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и Сибирский батальон сегодня прорвали границу РФ. Российские добровольцы зашли на территорию Белгородской области, при этом в Курской области также слышат звуки стрельбы, вероятно там тоже завязался бой. Как передает портал "Комментарии", бойцы Легиона "Свобода России" подтвердили свою операцию на территории РФ.

Слышна стрельба и грохот: что происходит в Белгородской и Курской областях

РДК. Фото: из открытых источников

Ряд российских Telegram-каналов со ссылкой на так называемых "военкоров" сообщает, что несколько вооруженных групп якобы "пытались прорваться на пикапах при поддержке минометного и артиллерийского огня" в Белгородскую область.

Также, по информации пабликов, на подходе к границе РФ было замечено несколько танков, оказывавших огневое влияние при попытке штурма.

В приграничных районах Белгородской области продолжается бой. Также появляется информация, что российские добровольцы зашли на территорию Белгородской области. Направление — н.п. Грайворон.

Роспропагандисты утверждают, что пограничная Лозовая Рудка в Белгородской области контролируется российскими добровольцами.

Вместе с тем жители Курской области сообщают о стрелковом бое в районе населенного пункта Теткино.

При этом в соцсетях распространяется видео со звуками автоматных очередей, якобы снятых вблизи села. Мол, идет стрелковый бой, ранены два человека, среди них якобы гражданский. Также в сети легион "Свобода России" опубликовал видео с уничтожением БТР на территории РФ. Как впоследствии уточнили бойцы, это произошло в селе Теткино.

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