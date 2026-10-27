Сложно было представить, что сюда долетит БПЛА РФ: в каком городе – полный блекаут

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Кравцев Сергей
В Черновицкой области в результате российской атаки реактивным беспилотником был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Инцидент произошел 26 октября, сообщил начальник Черновицкой областной военной администрации Руслан Осипенко.
Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников
По его словам, обломки беспилотника повредили энергетический объект, что привело к вынужденному отключению электроснабжения. На месте происшествия развернули работу экстренные службы, а энергетики приступили к восстановительным мероприятиям.
Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших. При этом последствия удара затронули и областной центр: в отдельных районах Черновцов возникли перебои с электричеством.
Мэр города Роман Кличук сообщил, что коммунальные службы работают в усиленном режиме. Чтобы обеспечить бесперебойную работу важнейших учреждений, социальные объекты перевели на генераторы.
Однако отключение электроэнергии повлияло и на водоснабжение. По информации городского головы, подача воды в Черновцах осуществляется с пониженным давлением. Это может создавать дополнительные неудобства для жителей, особенно в районах, где электроснабжение еще не восстановлено.
В областной администрации отметили, что на месте продолжают работать профильные специалисты. Их первоочередная задача – оценить повреждения, восстановить работу энергетического оборудования и минимизировать последствия аварийного отключения.
Ситуация остается зависимой от темпов ремонтных работ. Пока энергетики устраняют последствия повреждения, городские службы принимают меры для поддержания работы социальной инфраструктуры и обеспечения жителей базовыми коммунальными услугами.
Жителям затронутых районов следует учитывать возможные изменения в подаче электроэнергии и воды до завершения восстановительных работ.
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