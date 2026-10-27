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Важко було уявити, що сюди долетить БПЛА РФ: у якому місті – повний блекаут

Після атаки реактивного безпілотника частина Чернівців зіткнулася з перебоями електропостачання та зниженням тиску води

27 жовтня 2026, 08:07
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Кравцев Сергей

У Чернівецькій області внаслідок російської атаки реактивним безпілотником було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Інцидент стався 26 жовтня, повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко.

Важко було уявити, що сюди долетить БПЛА РФ: у якому місті – повний блекаут

Удари по енергетиці України. Фото: з відкритих джерел

За його словами, уламки безпілотника пошкодили енергетичний об'єкт, що спричинило вимушене відключення електропостачання. На місці події розгорнули роботу екстрені служби, а енергетики розпочали відновлювальні заходи.

Попередньо обійшлося без загиблих та постраждалих. При цьому наслідки удару торкнулися і обласного центру: в окремих районах Чернівців виникли перебої з електрикою.

Мер міста Роман Кличук повідомив, що комунальні служби працюють у посиленому режимі. Щоб забезпечити безперебійну роботу найважливіших установ, соціальні об'єкти переклали на генератори.

Проте відключення електроенергії вплинуло і водопостачання. За інформацією міського голови, подача води у Чернівцях здійснюється зі зниженим тиском. Це може створювати додаткові незручності для мешканців, особливо у районах, де електропостачання ще не відновлено.

"Аварійні бригади працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Комунальні служби міста готові до оперативного реагування", — наголосив Клічук.

В обласній адміністрації наголосили, що на місці продовжують працювати профільні фахівці. Їхнє першочергове завдання – оцінити пошкодження, відновити роботу енергетичного обладнання та мінімізувати наслідки аварійного відключення.

Ситуація залишається залежною від темпів ремонту. Поки енергетики усувають наслідки ушкодження, міські служби вживають заходів для підтримки роботи соціальної інфраструктури та забезпечення мешканців базовими комунальними послугами.

Жителям порушених районів слід враховувати можливі зміни у подачі електроенергії та води до завершення відновлювальних робіт.

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