Зима 2026–2027 в Украине: аналитики назвали четыре сценария отключений света и отопления

Украинцам следует заранее готовиться к возможным перебоям с электроэнергией, отоплением и водоснабжением зимой 2026-2027 годов. Последствия холодного сезона будут зависеть от состояния энергосистемы, температуры воздуха и отключений.

Четыре сценария зимы в Украине

Четыре возможных сценария развития ситуации рассмотрели аналитики международной организации ACAPS. Оценка охватывает период с октября 2026 по март 2027 года.

Какой может быть зима в Украине

1. Сильные морозы и масштабные отключения. Это самый сложный сценарий, описывающий ACAPS. Длительное отсутствие электроэнергии может привести к перебоям с отоплением и водой, замерзанию труб и усложнению ремонтных работ. В таких условиях части людей, возможно, придется временно покинуть дома.

2. Длительные отключения, но теплая погода. Более мягкая зима уменьшит риски замерзания коммуникаций и облегчит ремонт повреждений. Однако перебои с электричеством и дальше будут влиять на повседневную жизнь украинцев.

3. Строгие морозы при меньшем количестве отключений. Даже при относительно стабильной работе электросистемы низкие температуры и возможные ограничения газоснабжения могут создать проблемы с отоплением.

4. Мягкая зима и ограниченные перебои. Это самый подходящий вариант прогноза от специалистов ACAPS, хотя полностью исключать отключение нельзя. В двух последних сценариях аналитики допускают плановые ограничения электроснабжения менее чем на 16 часов в сутки.

Как подготовиться к холодам

Эксперты советуют начинать подготовку с проверки собственного жилья. Важно выяснить, будут ли отопление, водоснабжение и связь без электричества работать. В частности, газовый котел также может нуждаться в питании, поэтому следует заранее проверить возможность его работы во время отключений.

Жителям многоэтажек целесообразно уточнить у ОСМД или управляющего, какое оборудование имеет резервное питание. Также следует проверить зарядные устройства и аккумуляторы, подготовить запас воды, освещения и необходимых вещей.

Отдельное внимание следует уделить людям, нуждающимся в помощи. Заранее договоритесь с близкими или соседями о поддержке и определите место, где можно временно пребывать в длительном отсутствии тепла.

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