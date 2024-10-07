Словакия готова помочь Украине техникой для разминирования, - Шмигаль

Одним из ключевых вопросов повестки дня совместных переговоров между правительствами Украины и Словакии стало обсуждение вопросов обороны и безопасности. Об этом во время совместной пресс-конференции с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо сообщил украинский Премьер-министр Денис Шмигаль.



Денис Шмигаль. Фото: kmu.gov.ua

Глава украинского правительства отметил положительные сдвиги в сотрудничестве между странами. Как сообщил Шмигаль, украинская компания подписала соглашение с европейским партнером, производственные мощности которого размещены в Словакии, на увеличение производства боеприпасов.

Ожидаем новых оборонных контрактов на уровне предприятий, — отметил Денис Шмигаль.

Он также отметил важность начала совместного производства инженерной техники в Украине. В частности, речь идет о производстве раздвижных машин "Bozena".

Шмигаль выразил благодарность Словакии за готовность передать уже имеющуюся инженерную технику для разминирования украинских территорий.

Это ускорит очищение украинских земель от российского минного мусора, спасет тысячи жизней и будет способствовать восстановлению экономики, подчеркнул Премьер-министр.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел встречу с послом Японии Кунинори Мацудой, завершающим свою дипломатическую миссию в Украине. В ходе встречи Шмигаль выразил благодарность Японии за поддержку резолюций ООН, Формулы мира Президента Владимира Зеленского, в частности в части ядерной безопасности, а также за подписание соглашения о безопасности. Япония обеспечит треть машин для разминирования на Украине до конца года.

Кроме того, в Украине был заключен первый контракт по разминированию сельскохозяйственных земель в рамках государственной программы. Об этом сообщила Юлия Свириденко, Первый вице-премьер-министр и Министр экономики Украины, во время четвертого заседания Секторальной рабочей группы по противоминной деятельности. Центр гуманитарного разминирования подписал соглашение с победителем аукциона – оператором противоминной деятельности "Украинские сервисы разминирования". Этот оператор будет разминировать площадь в 86 гектаров в Шевченковском обществе Николаевской области.