Словакия готова помочь Украине техникой для разминирования, - Шмигаль

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Амбарцумян Анна
Одним из ключевых вопросов повестки дня совместных переговоров между правительствами Украины и Словакии стало обсуждение вопросов обороны и безопасности. Об этом во время совместной пресс-конференции с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо сообщил украинский Премьер-министр Денис Шмигаль.
Денис Шмигаль. Фото: kmu.gov.ua
Глава украинского правительства отметил положительные сдвиги в сотрудничестве между странами. Как сообщил Шмигаль, украинская компания подписала соглашение с европейским партнером, производственные мощности которого размещены в Словакии, на увеличение производства боеприпасов.
Он также отметил важность начала совместного производства инженерной техники в Украине. В частности, речь идет о производстве раздвижных машин "Bozena".
Шмигаль выразил благодарность Словакии за готовность передать уже имеющуюся инженерную технику для разминирования украинских территорий.
Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел встречу с послом Японии Кунинори Мацудой, завершающим свою дипломатическую миссию в Украине. В ходе встречи Шмигаль выразил благодарность Японии за поддержку резолюций ООН, Формулы мира Президента Владимира Зеленского, в частности в части ядерной безопасности, а также за подписание соглашения о безопасности. Япония обеспечит треть машин для разминирования на Украине до конца года.
Кроме того, в Украине был заключен первый контракт по разминированию сельскохозяйственных земель в рамках государственной программы. Об этом сообщила Юлия Свириденко, Первый вице-премьер-министр и Министр экономики Украины, во время четвертого заседания Секторальной рабочей группы по противоминной деятельности. Центр гуманитарного разминирования подписал соглашение с победителем аукциона – оператором противоминной деятельности "Украинские сервисы разминирования". Этот оператор будет разминировать площадь в 86 гектаров в Шевченковском обществе Николаевской области.
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