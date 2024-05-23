Слова поддержки не спасают: на фоне трагедии в Харькове Кулеба разнес позицию Запада

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в сети "Х" после жестокого обстрела россиянами Харькова обратился к западным союзникам и в очередной раз призвал передать Украине ЗРК Patriot.

Дмитрий Кулеба

По его словам, одну систему уже пообещала передать Германия, осталось найти еще шесть систем, которые очень нужны Украине.

"Получение еще шести как можно скорее остается критически важным не только для выживания Украины, но и для мира в Европе",

— подчеркнул Кулеба и добавил, что семь систем Patriot являются невысокой ценой за долговременный мир в Европе.

При этом Кулеба подчеркнул, что эти системы противовоздушной обороны нужны Украине прямо сейчас, а не когда-то в будущем. В этом контексте он добавил, что слова солидарности и поддержки не спасают от российских ракет.

"Без названий и позора, но я еще раз призываю страны, имеющие системы Patriot, ускорить принятие решений и предоставить эти системы Украине",

– призвал министр иностранных дел.

При этом известно, что после ракетных обстрелов в Харькове уже известно о семи погибших и 17 раненых.

Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, работники ГСЧС продолжают бороться с масштабным пожаром и вместе с полицией спасают пострадавших.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что 23 мая террористическая Россия нанесла ракетный удар по Харькову. Под обстрелом традиционно оказалась гражданская инфраструктура. Кроме того, оккупанты ударили по типографии Vivаt , среди погибших работницы этого предприятия.

Как отмечают эксперты, Россия бьет по Харькову, потому что может. Пока Украина ничего не может сделать и только просит партнеров о помощи.