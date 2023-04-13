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Потери армии России и Украины на войне: слив документов разведки США

Секретные файлы, попавшие в сеть, показывают цифры потерь российской и украинской армий.

сегодня, 14:51
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Автор:

Slava Kot

Согласно информации попавших в сеть секретных документов разведки США, Соединенные Штаты оценивают общие потери в войне в Украине на уровне 354 тыс. убитых или раненых солдат с обеих сторон. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Потери армии России и Украины на войне: слив документов разведки США

Потери украинской и русской армии. Фото из открытых источников

Согласно файлам под названием "Россия/Украина – оценка боевой устойчивости и истощения" разведка США считает, что российская армия понесла потери на уровне 189,5-223 тыс. солдат, из них 154-180 тыс. ранены, а 35,5-43 тыс. были убиты в боях.


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Что касается Украины, то слитые в сеть файлы утверждают, что ВСУ понесли потери на уровне 124,5-131 тыс. военных. Из них 109-113,5 тыс. были ранены в боях, в то время как погибли 15,5-17,5 тыс. человек.

Пока нет подтверждений, что слитые в сеть документы являются подлинными. Украинские и российские чиновники отрицают правдивость обнародованных секретных файлов, однако американские представители утверждают, что некоторые файлы могут быть подлинными, а часть документов содержит измененную информацию.

Напомним, что в декабре 2022 года Михаил Подоляк сообщил, что потери ВСУ на тот момент составляют 10-12,5 тыс. солдат. Относительно потерь российской армии по состоянию на 13 марта Генштаб опубликовал цифру в 180,59 тыс. ликвидированных российских солдат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британская разведка назвала самую распространенную небоевую причину потерь армии РФ.

Также "Комментарии" писали о том, что украинские чиновники критикуют слитые в сеть данные о позиции США по контрнаступлению ВСУ. Согласно документам, Соединенные Штаты считают, что наступление ВСУ принесет лишь "скромные территориальные достижения" и не сможет выгнать россиян с территории Украины.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-war-already-with-up-354000-casualties-likely-drag-us-documents-2023-04-12/
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