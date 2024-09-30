Следующие два месяца будут сверхсложными: что РФ хочет получить до конца выборов в США

До конца ноября по всей линии фронта будет сохраняться высокая интенсивность боевых действий, об этом в эфире Freedom сказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

Война в Украине

При этом он убежден, что российские оккупационные войска будут пытаться улучшить свои тактические позиции по всем направлениям без исключения.

Особое внимание Снегирев обратил на Запорожское направление, которое до недавнего времени считалось стабильным. Оккупанты активизировали как наступательные действия, так и обстрелы находящихся под контролем украинских сил обороны мирных городов Запорожской области.

"Это свидетельство того, что оккупанты используют тактику так называемых тысячи порезов, то есть одновременное нанесение ударов по нескольким направлениям с целью отвлечения резервов Генерального штаба Украины. Причем резкая активизация боевых действий наблюдается не только на Запорожском направлении, Покровском и Угледарском. Аналогичная ситуация и на Лиманском, Купянском, Кураховском направлениях. То есть можно говорить, что оккупанты пытаются выжать максимум из ситуации, чтобы до конца президентских выборов в США иметь на руках так называемый карт-бланш”, — сообщил Снегирев.

В то же время, он отметил, что украинские Силы обороны достигают тактических и оперативных успехов в Курской области. По словам аналитика, боевые действия там ведутся уже в четвертом районе и ВСУ продвигаются вглубь российской территории. Кроме того, в Харьковском направлении украинская армия перехватила инициативу. Успешная операция ГУР по увольнению Волчанского агрегатного завода позволила создать плацдарм для дальнейшей деоккупации.

Снегирев подчеркнул, что нет оснований ожидать снижения интенсивности боевых действий на линии столкновения, хотя осень внесет свои коррективы в ход боевых операций. По его словам, есть информация, что украинские силы готовят контроперации, которые существенно снизят возможности российской армии для дальнейшего наступления.

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