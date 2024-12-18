Скрывать это больше нельзя: военный рассказал, где посыпался фронт

Российские оккупационные войска не прекращают своего давления на Силы обороны Украины на фронте. Кураховское направление постепенно сыпется. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в своем телеграм-канале "Говорит Снайпер" сделал командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов (Осман).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Военный отметил, враг подтянул на Кураховское направление часть резервов с Покровского направления.

Основной акцент российские оккупационные войска делают на прорывах линий техникой, отрезание позиций и образование клещей, рассказал Бунятов.

"Наша пехота уже устала, бои 24/7, заменять и усиливать почти некем, по снарядам на арту и минометы ситуация тоже не очень", – добавил командир взвода.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 18 декабря аналитики мониторингового проекта DeepState сообщили об оккупации российскими захватчиками села Сонцовка Донецкой области.

По данным DeepState, россияне также продвинулись возле Новотроицкого, Берестков, Зеленовки, Нового Комара, Сторожевого, в Курахово, Пушкино, Даченском и Возрождении.

Также издание "Комментарии" сообщало – в СМИ все активнее обсуждают информацию о том, что угроза для Днепропетровской области растет, ведь оккупанты стремительно продвигаются на Востоке. И вроде бы им уже осталось менее 9 км до границы Днепропетровщины. В свою очередь, издание "Financial Times" сигнализирует, что затягивание с принятием решений и отсутствие координации приводит к тому, что Украина опаздывает с завершением строительства нескольких важных линий обороны, которые могли бы остановить стремительное продвижение России. Что происходит на фронте? Действительно ли есть вероятность, что россияне попытаются прорваться в Днепропетровскую область? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



