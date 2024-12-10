Где сложнее всего на фронте: действительно ли россияне могут прорваться на Днепропетровщину

В СМИ все активнее обсуждают информацию о том, что угроза для Днепропетровской области растет, ведь оккупанты стремительно продвигаются на Востоке. И вроде бы им уже осталось менее 9 км до границы Днепропетровщины. В свою очередь, издание "Financial Times" сигнализирует, что затягивание с принятием решений и отсутствие координации приводит к тому, что Украина опаздывает с завершением строительства нескольких важных линий обороны, которые могли бы остановить стремительное продвижение России. Что происходит на фронте? Действительно ли есть вероятность, что россияне попытаются прорваться в Днепропетровскую область? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Ситуация с фортификациями значительно улучшилась

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак отметил, что по поводу фортификационных сооружений следует осторожно говорить, ведь это очень тонкая информация, которая является государственной тайной.

"Из того, что можно говорить, и того, что мне известно, ситуация с фортификациями пока улучшилась. По крайней мере, в открытом дискурсе наши военные так активно, как раньше, это не критикуют. И тем более, к сожалению, мы видели захваченные украинские позиции в Великой Новоселке. Так вот там достаточно масштабные капитальные постройки. То есть, говорить о плохом качестве фортификаций не приходится", – отметил эксперт.

Относительно ситуации с Днепропетровской областью, говорит Иван Ступак, на отдельных участках есть проблемные моменты, но фортификации там активно строятся.

"Знаю, что в области пытаются прилагать усилия, чтобы фортификации были. Конечно, не без проблем, но тем не менее. Угроза для области есть, как и для той же Харьковской области. Можно вспомнить Волчанск, Липцы… Да, россияне до Харькова не дошли, но, образно говоря, опухоль на области висит. Конечно, в теории россияне могут использовать эти регионы как определенный обменный фонд для давления и смягчения определенных позиций на переговорах. Например, предлагая признать Крым, Донецк, Луганск российскими территориями, а они за это, возможно, отдадут часть захваченной Харьковской области и, возможно, часть Днепропетровской области. Могут быть такие расклады", – отметил собеседник портала "Комментарии".

По поводу происходящего на фронте Иван Ступак говорит, что сейчас два наиболее пылающих направления – Покровск и Курахово.

"Там ситуация очень сложная. Например только за ноябрь в Курахово было под 1400 боестолкновений. Под Покровском около 1200. На остальных направлениях – где-то от 300 до 500. В разы меньше. Эти два направления россияне будут дожимать. Что касается Курахово, то здесь остаются считанные дни, когда его могут дожать. Понимаем, что в ближайшие дни оно падет. Наши военные будут вынуждены отойти, потому что водохранилище уже оцеплено российскими оккупантами. Они готовы перерезать дорогу, соединяющую Курахово с Запорожской областью. То есть это наиболее болезненная история для нас сейчас", – подытожил эксперт.

В нынешней ситуации претендовать РФ на Днепропетровскую область – нереально

Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов считает, что продвижение оккупантов называть стремительным – явное преувеличение.

"Фронт не прорван, оборона есть. Если ВСУ вынуждены отступать, чтобы сохранить личный состав, то этот процесс не говорит о прорыве или обвале обороны. Цена продвижения противника – очень большие потери в личном составе и технике. Они не успевают компенсировать потери резервами и в настоящий момент закрывают вопросы с помощью перемещений имеющихся подразделений на участке фронта. Для серьезного наступления с выходом в Днепропетровскую область у них не хватит ресурсов", – говорит Кирилл Сазонов.

По его словам, в настоящий момент противник сосредоточен на Кураховском направлении и Великой Новоселке.

"Все это в рамках их стратегической задачи – оккупации целиком Донецкой области. Эту ключевую цель Кремля они достичь не могут. Ни по ресурсам, ни по наличным силам на этом участке. В этой ситуации претендовать еще и на Днепропетровскую область – нереально. Тем более, что политически Москва претендует на Запорожскую и Донецкую области, которые они поторопились внести в свою Конституцию. Днепропетровской там нет. Распылять силы еще и на нее они просто не могут…", — прокомментировал эксперт.

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