Скорой победы не будет: военный сказал, что происходит на фронте

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Ткачик Олеся
Ситуация на фронте не позволяет надеяться на скорую победу Украины в войне, заявил командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Кирилл Верес.
Кирилл Верес
По его словам, Вооруженные силы Украины сталкиваются со многими проблемами – мобилизацией, медиа, отношением населения к войне, настроениями будущих новобранцев и самих военных.
Он подчеркнул, что есть много процессов, которые боец, будучи в окопе, не может выполнить, ведь у него даже нет времени "об этом просто подумать", потому что его атакуют, он атакует или обустраивает позиции.
При этом, по его словам, он может "жить без войны", но при одном условии – чтобы его подразделение не оставалось в зоне боевых действий.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сейчас ситуация на фронте напряженная. Враг пытается захватить как можно больше украинских позиций. По прогнозам экспертов, через несколько дней оккупанты могут войти в Торецк и начать уличные бои.
Вместе с тем, президент Владимир Зеленский заявил , что Украина заинтересована в том, чтобы война завершилась как можно скорее. Он подчеркнул, что на фронте гибнут многие.
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