Скорой победы не будет: военный сказал, что происходит на фронте

Ситуация на фронте не позволяет надеяться на скорую победу Украины в войне, заявил командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Кирилл Верес.

Кирилл Верес

По его словам, Вооруженные силы Украины сталкиваются со многими проблемами – мобилизацией, медиа, отношением населения к войне, настроениями будущих новобранцев и самих военных.

"Усталость, немного недоверия, не такая уж мотивация, как в 2022 году. Личный состав уже другой. Тогда же ребята чуть ли не с лопатами шли на штурм, и без приказа могли идти. Я, например, тоже устал. КПД мое не такое уже , как было раньше", — отметил Верес.

Он подчеркнул, что есть много процессов, которые боец, будучи в окопе, не может выполнить, ведь у него даже нет времени "об этом просто подумать", потому что его атакуют, он атакует или обустраивает позиции.

"Я устал, а мой личный состав, некоторые воюют по 10 лет, и уже третий год под моим руководством только в окопе. Конечно, они устали, в 100 раз больше, чем я. Я вообще не знаю, как они держатся", – говорит военный.

При этом, по его словам, он может "жить без войны", но при одном условии – чтобы его подразделение не оставалось в зоне боевых действий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сейчас ситуация на фронте напряженная. Враг пытается захватить как можно больше украинских позиций. По прогнозам экспертов, через несколько дней оккупанты могут войти в Торецк и начать уличные бои.

Вместе с тем, президент Владимир Зеленский заявил , что Украина заинтересована в том, чтобы война завершилась как можно скорее. Он подчеркнул, что на фронте гибнут многие.



