Скоро россияне начнут скулить. Федоров анонсировал выпуск дронов с искусственным интеллектом

Украина готовится к массовому применению FPV-дронов с искусственным интеллектом, сообщил Федоров. По его словам, скоро также появятся украинские аналоги "Ланцета", которые также будут работать на базе ИИ.

Михаил Федоров рассказал о сюрпризах для оккупантов

"Россияне будут жаловаться на то, что их техника продолжает уничтожаться нашими дронами по типу "Ланцет". Поэтому сейчас все на этапе тестирования. Но вот эти полгода последние многие компании работали над тем, чтобы создать определенный аналог "Ланцета" и скоро он будет в Украине", — сказал Федоров.

По его информации, также увеличено производство беспилотников, способных преодолевать сотни километров и выполнять задачи. Министр подчеркнул, что дальних дронов достаточно много, их производство увеличивается и уже есть определенная конкуренция между компаниями.

"Мы можем делать не меньше, чем делает Россия дальних дронов-"камикадзе" и сейчас только вопрос масштабирования, то есть финансирование этого направления", — сказал он.

Кроме того, министр добавил, что в Украине изготовят более миллиона FPV-дронов и беспилотников других типов.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что Михаил Федоров рассказал, что Украина разрабатывает аналог "ланцетов" , который уже прошел испытание. Он заявил, что уже скоро российские танки будут гореть.

Портал "Комментарии" рассказывали, что Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров и Генеральному штабу создать в структуре ВСУ Силы беспилотных систем как отдельную структуру. Он отметил, что дроны – беспилотные системы – доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море. Украина реально изменила ситуацию в Черном море благодаря дронам. Отражение штурмов на земле — это во многом работа именно дронов. Масштабное уничтожение окупантов и их техники – это также дроны, подчеркнул руководитель Украины.





