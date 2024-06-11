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Скоро россияне могут начать резкое наступление на двух важных направлениях

Россияне пытаются использовать тактику "тысячи порезов", то есть одновременно наносить удары по нескольким направлениям.

сегодня, 20:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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Военный эксперт и сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев прогнозирует возможную активизацию вражеских действий на Харьковском и Сумском направлениях в ближайшие дни.

Скоро россияне могут начать резкое наступление на двух важных направлениях

Война в Украине (фото из открытых источников)

"Враг пытается использовать тактику "тысячи порезов", то есть одновременно наносить удары по нескольким направлениям с целью отвлечения внимания от основного направления российского наступления — это Донецкая область, это Покровское, Кураховское и Краматорское направления. Поэтому не исключаю, что в ближайшие дни будет резкая активизация противника на Харьковском и Сумском направлениях", — предположил Снегирев в эфире телеканала " Эспрессо ".

По словам эксперта, количество российских войск, сосредоточенных в Сумской области, не достаточно для проведения масштабных операций.

"О событиях, которые происходили накануне в Сумской области, можно говорить, что это была разведка боем. Информация Кадырова по установлению контроля над населенным пунктом Рыжевка является опровергнутой самой российской стороной. Это так называемые рейдовые действия разведывательно-диверсионных групп. Такая тактика является постоянной для российских оккупантов". ", — заметил Снегирев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стало известно, где кафиры пытаются вернуть позиции. Российская оккупационная армия на Харьковском направлении пытается восстановить контроль над утраченными территориями, рассказал заместитель командира батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Олесь Маляревич.

По его словам, 92 бригада удерживает свои позиции с первого дня попытки повторной оккупации Харьковщины. При этом он подчеркнул, что в течение мая ситуация была стабилизирована. По его информации, в последние несколько дней Силы обороны проводили ударно-штурмовые операции, чтобы улучшить свои позиции.



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