Скоро россияне будут дрожать: назначена дата отправки датских F-16 в Украину

Дания передаст Украине такие крайне необходимые истребители, и уже известно, когда F-16 будут на пути в Украину. Об этом рассказала премьер Дании Мэтте Фредериксен во время пресс-конференции участников третьего саммита Украина – Северная Европа.

F-16

Фредериксен отметила, что эта встреча в Стокгольме — мощный сигнал о том, что все люди в Северной Европе твердо поддерживают украинское государство. Она отметила необходимость ускорения и увеличения поддержки Украины, ведь ситуация на поле боя очень критическая.

По ее словам, северные страны Европы передали Украине много помощи и хотят передать еще больше. При этом глава правительства подчеркнула, что скоро датские F-16 будут на пути в Украину.

Она также добавила, что все страны Северной Европы внесли вклад в совместные закупки боеприпасов. Все согласны с тем, что нужно наращивать собственную оборонную промышленность, поддерживать производство вооружения, оборудования и дронов в Украине.

По ее словам, скандинавские страны как союзники Украины понимают, что передают недостаточно, и это должно измениться, чтобы Украина получала помощь в надлежащих объемах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен во время разговора с журналистами в Брюсселе заявил о разрешении для Украины избивать по военным объектам на территории России. Ларс Люкке Расмуссен подчеркнул, что Дания давно заняла позицию о том, что Украина для самообороны от России может атаковать территорию РФ. То есть, по его словам, Дания позволит, чтобы переданные ею истребители использовались для ударов по территории РФ.

Вместе с тем Бельгия, которая также должна передать Украине американские истребители, приняла кардинально другое решение. Она позволяет использовать их исключительно на территории Украины.



