Скоро придет время «Ч». Спикер «Хортицы» рассказал, когда россияне перестанут наступать

Наступление россиян не может продолжаться вечно, совсем скоро придет время "Ч", когда новая украинская команда вступит в действие, говорит Илья Евлаш.

Євлаш рассказал о ситуации на фронте

"Думаю, что противник это качественно почувствует на своей шкуре",

– отметил военный.

Кроме того, он уверяет, что россияне на фронте тоже ощущают снарядный голод и нехватку людей, редко используют "Ураганы" и "Смерчи".

"Они пытаются как-то запихивать дыры какими-то резервами, опрокидывая с места на место, пытаются импортировать вооружение, снаряды – из Северной Кореи, из Ирана. Но ситуация действительно сложная"

, – считает военный и добавляет, что на самом деле западные санкции, введенные против РФ, действуют.

По его словам, сейчас у россиян основная задача – поддерживать высокую интенсивность на фронте до проведения так называемых выборов в России, чтобы показать электорату "свою силу".

При этом Евлаш признает, что ситуация на авдеевском направлении сложна.

"Но, вероятнее всего, все эти тенденции будут затухать, поскольку сейчас уже есть информация, что противник будет переформатировать свои оборонные заказы. Поскольку санкции достаточно мощно действуют, и они не могут продуцировать в необходимом количестве ракеты "Калибр", "Кинжал" и другое высокотехническое оружие, дорогие средства поражения, они будут переформатироваться в локальные средства поражения"

, – подчеркнул Евлаш.

Напомним, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что российское наступление будет продолжаться до весны.

Также портал "Комментарии" сообщал, что кафиры не прекращают попыток прорвать оборону ВСУ и добиться продвижения вперед. При этом военные эксперты прогнозируют, что наступление россиян завершится к апрелю.