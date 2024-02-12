Скоро придет время «Ч». Спикер «Хортицы» рассказал, когда россияне перестанут наступать

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Ткачик Олеся
Наступление россиян не может продолжаться вечно, совсем скоро придет время "Ч", когда новая украинская команда вступит в действие, говорит Илья Евлаш.
Євлаш рассказал о ситуации на фронте
Кроме того, он уверяет, что россияне на фронте тоже ощущают снарядный голод и нехватку людей, редко используют "Ураганы" и "Смерчи".
По его словам, сейчас у россиян основная задача – поддерживать высокую интенсивность на фронте до проведения так называемых выборов в России, чтобы показать электорату "свою силу".
При этом Евлаш признает, что ситуация на авдеевском направлении сложна.
Напомним, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что российское наступление будет продолжаться до весны.
Также портал "Комментарии" сообщал, что кафиры не прекращают попыток прорвать оборону ВСУ и добиться продвижения вперед. При этом военные эксперты прогнозируют, что наступление россиян завершится к апрелю.
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С трудом верится, но дай бог, чтобы я ошибался