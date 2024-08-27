Скоро потеряют эти территории: из каких городов россиянам посоветовали убираться подальше

Украинские силы обороны взяли под контроль 1294 квадратных километра территории в Курской области. Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил, что российские войска, вероятно, готовы отступить с левого берега реки Сейм, об этом он сказал в эфире 24 канала.

Курск

По его словам, основная задача украинских военных в этом регионе состоит в том, чтобы улучшить оборонные позиции, достигнув линии реки Сейм. Если сейчас России нужно 30-50 тысяч военных для противодействия украинскому наступлению, то после выхода украинских сил на Сейм, россиянам понадобится около 150 тысяч солдат, чтобы попытаться вытеснить украинские войска. Пока таких ресурсов у России нет.

Свитан подчеркнул важность приближения украинских сил к Курску и возможность контроля над ним с помощью артиллерии, что позволит создать буферную зону. Он добавил, если россияне не осмелятся перебрасывать силы с Востока на Курское направление, то в ближайшее время потеряет там определенные населенные пункты.

"То, что потеряют россияне – это Льгов, Рыльск, Курчатов и, в частности, Курск. Им уже надо оттуда начинать выезжать куда-нибудь дальше", — сказал эксперт.

Свитан также отметил, что Россия уже должна начинать эвакуацию населения из этих районов, ведь украинская стратегия предполагает использование дальнобойного оружия, способного поражать цели на расстоянии до 2 тысяч километров.

Полковник также прокомментировал масштабную атаку России на Украину 26 августа, отметив, что она была направлена на проверку эффективности украинского ПВО, однако российским войскам не удалось добиться своей цели. Украинская система ПВО продемонстрировала высокую эффективность, сбив более 200 воздушных целей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин зациклился на Украине и готов даже жертвовать Курской областью ради Покровска.



