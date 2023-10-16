Сколько женщин служат в ВСУ: в Минобороны озвучили цифру

Министерство обороны опубликовало данные о количестве женщин, служащих в ВСУ. Оказалось, что на 2023 год в Украине проходят службу почти 43 тыс. женщин. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ВСУ увеличилось количество женщин. Фото из открытых источников

В 2021 году в Украине было около 30 тыс. военнослужащих женщин, а за два года эта цифра увеличилась на 40% и в 2023 году в рядах ВСУ находится около 43 тыс. женщин.

Министерство обороны отмечает, что за этот период улучшили равноправие между мужчинами и женщинами. Например, были отменены все ограничения для должностей, которые могут занимать женщины. Если раньше женщины в ВСУ получали преимущественно должности медицинских работников, бухгалтеров, поваров делопроизводителей, то теперь женщина в армии может быть командиром, снайпером, пулеметчиком или гранатометчиком.

Также правительство Украины разрешило вступление девушкам в военные лицеи и сняло возрастные ограничения для контрактников-женщин. Раньше женщины могли подписать контракт в возрасте от 18 до 40 лет, теперь такие ограничения отсутствуют.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские мужчины начали терять доверие к некоторым государственным институтам после 18 месяцев войны. Несмотря на это, доверие к армии остается на высоком уровне.

Также "Комментарии" писали о рейтинге Global Gender Gap, показывающем равенство между женщинами и мужчинами в разных странах. Таким образом, исследователи указали 10 лучших стран для жизни женщин. Согласно этим показателям, наименьшее количество женщин в Украине среди политиков, тогда как в сфере образования, экономики и по показателям здоровья Украина получила высокие показатели.