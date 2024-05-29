Сколько всего истребителей F-16 получит Украина

28 мая министерша иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что Украина получит 30 истребителей F-16 до 2028 года. Таким образом, общее количество самолетов F-16 на которые может рассчитывать Украина от союзников увеличилось до 85 единиц.



Истребитель F-16. Фото из открытых источников

Бельгия имеет на вооружении 45 истребителей F-16, которые планирует постепенно выводить из эксплуатации и заменять на F-35. Таким образом, с поступлением современных американских самолетов в Бельгию, Брюссель будет отправлять истребители в Украину в общей сложности 30 единиц. Ожидается, что первые поставки F-16 в Украину пройдут до конца 2024 года.

Нидерланды ранее объявляли, что передадут Украине 42 истребителя F-16, однако 18 из них будут отправлены в учебный центр в Румынию. Таким образом, реальное количество боевых самолетов от Нидерландов для Украины составит 24 единицы.

Норвегия передаст Украине 22 самолета, однако из них в рабочем состоянии всего 12. Четвертой страной, которая объявляла о передаче Украине F-16, стала Дания – 19 самолетов.

Итак, Украина получит от союзников 85 самолетов F-16: Бельгия – 30, Нидерланды – 24; Дания – 19; Норвегия – 12.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Бельгия во время объявления о предстоящих поставках истребителей F-16 сделала заявление о некоторых ограничениях их использования для Украины. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заметил, что их нельзя использовать для ударов по территории России.

Также "Комментарии" сообщали о реакции Кремля на решение некоторых стран дать разрешение Украине использовать западное оружие для ударов по России.