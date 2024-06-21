Сколько времени осталось у россиян, чтобы попытаться отжать украинские территории: что будет потом

Несмотря на то, что у россиян не получается ни продвинуться в Волчанске, ни захватить Часов Яр, ни выйти на границы Луганской области Кремль не прекращает гнать свои войска вперед. Сколько времени реально Россия еще способна продолжать свое наступление? Когда оно захлебнется и что для этого нужно? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Россияне сейчас на максимуме своих возможностей

Военный эксперт, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью на "Radio NV" отметил, что россияне на максимуме своих возможностей на фронте, а со стороны Украины возможности только начинают разворачиваться, сказал.

"По очень многим признакам, которые складываются в общую картину, мне кажется, что россияне пока на максимуме своих возможностей. И это хорошая новость. Такие максимумы обострения на фронте мы уже видели и пережили, причем в гораздо хуже, чем сегодня. Мы переживали вполне сопоставимы масштабы их давления, еще и при условии – до того, как Конгресс США разблокировал помощь”, – отметил Дикий.

При этом он уточнил, что подразумевает события на фронте, в частности, в начале этого года.

Бывший военный отметил, что украинские Силы обороны тогда находились в "глухой обороне", но все равно выдержали наступление.

"У россиян есть пословицы "русские долго запрягают, но быстро едут". Мне кажется, что все выглядит ровно наоборот: они как раз запрягли довольно быстро. И мобилизацию провели еще осенью 2022 года и с начала 2023 года перевели всю экономику на военные рельсы. Но вот они запрягли, погнали и вышли на максимум своих возможностей, вышли на то плато, где дальше некуда расти", — отметил Евгений Дикий.

Уже сейчас ситуация с пополнениями в российской армии "балансирует на грани"

Военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире общенационального телемарафона рассказал, чтобы кардинально изменить ситуацию на фронте, Силам обороны Украины необходимо увеличить количество потерь личного состава российской армии.

"Если мы увеличим количество (и Запад нам в этом поможет) средств огневого поражения, количество потерь российских военнослужащих будет такое, которое Россия не будет успевать компенсировать в результате продолжающейся мобилизации. Сейчас мы можем констатировать, что 30 тысяч российских военнослужащих уничтожили за май, а надо эту цифру увеличивать, потому что пока враг, в принципе, может это компенсировать за счет в том числе и наемников... Как только увеличится количество этих потерь – все наступление начнет захлебываться", – пояснил Мусиенко.

Эксперт добавил, что уже сейчас ситуация с пополнениями в российской армии "балансирует на грани". Сейчас 30 тысяч россияне где-то теряют – 33 могут доукомплектовываться в результате мобилизации.

"То есть, вы видите, что не только компенсируют, а еще даже немного больше. То есть надо ориентироваться на 35, а до 40 – это вообще была бы неподъемная для них сейчас ноша. Они не могут больше обеспечить по объективным причинам", – подытожил Александр Мусиенко.

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