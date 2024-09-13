Сколько войск Россия собрала для отбития Курщины: сумели ли ВСУ отвлечь врага от Покровска

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Кравцев Сергей
Фактически Институт изучения войны подтвердил, что Россия начала контрнаступательную операцию в Курской области с целью вытеснить войска ВСУ. Сколько войск Россия собрала для отбития Курщины? Сумело ли украинское командование операцией ВСУ на Курщине отвлечь врага от самого горячего на сегодняшний день Покровского направления? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Российские войска. Фото из открытых источников
Военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире канала "Киев 24" заявил, что Москва стянула от 35 до 60 тысяч военных для того, чтобы вытеснить бригады ВСУ из Курской области.
Эксперт отметил, что россияне готовились начать эти контратаки, но это не стало чем-то неожиданным для наших бойцов.
Он добавил, что россияне отправились отбивать продвижение ВСУ не очень подготовленными войсками, потому что они не прошли боевое слаживание, что должно быть обязательно.
Военный эксперт Петр Черник в эфире "Армия TV" заявил, что кто бы что не говорил, операция Сил обороны Украины в Курской области отвлекла российских оккупантов от наступательных действий на Покровском направлении. Украинским защитникам удалось построить управление войсками так, что враг этого не смог увидеть.
По словам эксперта, операцию нашего командования в Курской области по праву можно назвать блестящей.
В то же время, как отметил Черник, среди россиян никакого сопротивления не было и нет.
Также эксперт заявил, что с военной точки зрения Суджа имеет серьезное логистическое значение как железнодорожный, так и автомобильный узел, "там вся география в нашу пользу". Кроме того, он отметил, что россияне будут концентрировать на Курщине силы и средства для контрудара.
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