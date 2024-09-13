Сколько войск Россия собрала для отбития Курщины: сумели ли ВСУ отвлечь врага от Покровска

Фактически Институт изучения войны подтвердил, что Россия начала контрнаступательную операцию в Курской области с целью вытеснить войска ВСУ. Сколько войск Россия собрала для отбития Курщины? Сумело ли украинское командование операцией ВСУ на Курщине отвлечь врага от самого горячего на сегодняшний день Покровского направления? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Российские войска. Фото из открытых источников

У россиян в Курской области все еще нет слаженности

Военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире канала "Киев 24" заявил, что Москва стянула от 35 до 60 тысяч военных для того, чтобы вытеснить бригады ВСУ из Курской области.

Эксперт отметил, что россияне готовились начать эти контратаки, но это не стало чем-то неожиданным для наших бойцов.

"Они (россияне – ред.) собрали, по разным оценкам, от 35 тысяч до 60, как говорит Верховный главнокомандующий. И там воздушно-десантные войска, там десантно-парашютные войска, десантно-штурмовые войска и бригады морской пехоты. Они собрали с разных участков фронта и перемещали их, где-то что-то в тылу там поискали", — отметил эксперт.

Он добавил, что россияне отправились отбивать продвижение ВСУ не очень подготовленными войсками, потому что они не прошли боевое слаживание, что должно быть обязательно.

"И пробуют делать то, что приказал им Путин: до 1 октября выдавить наши войска с этих позиций. Будем ли мы там дальше находиться и держать оборону плотно, или сделаем какие-то маневры... Если их будет большое количество преобладать, я не уверен, что мы там будем держаться до последнего", — отметил военный обозреватель.

Суджа имеет серьезное логистическое значение

Военный эксперт Петр Черник в эфире "Армия TV" заявил, что кто бы что не говорил, операция Сил обороны Украины в Курской области отвлекла российских оккупантов от наступательных действий на Покровском направлении. Украинским защитникам удалось построить управление войсками так, что враг этого не смог увидеть.

По словам эксперта, операцию нашего командования в Курской области по праву можно назвать блестящей.

"На этот раз мы смогли построить свое скрытое оперативное управление войсками так, что враг этого не смог увидеть. Это очень важно. Еще один принципиальный момент — вспомним, как враг зашел в Херсонскую область, и как повело себя наше население, у нас был массовый всплеск гражданского сопротивления", — заявил эксперт.

В то же время, как отметил Черник, среди россиян никакого сопротивления не было и нет.

"Это еще раз свидетельствует о том, насколько рабский менталитет имеет их население", — подчеркнул он.

Также эксперт заявил, что с военной точки зрения Суджа имеет серьезное логистическое значение как железнодорожный, так и автомобильный узел, "там вся география в нашу пользу". Кроме того, он отметил, что россияне будут концентрировать на Курщине силы и средства для контрудара.

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