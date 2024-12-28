Сколько военных Россия потеряла с начала 2024 года: Сырский раскрыл цифры

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал потери России в войне в 2024 году. Они превысили 421 тысячу военных. Как передает портал "Комментарии", данную информацию главком озвучил у себя в Facebook.

Потери россиян. Фото: из открытых источников

"Уничтожаем агрессора всеми возможными средствами. Так, с начала 2024 года общие потери задействованных в наступлении оккупантов уже превысили 421 тысячу человек убитыми и ранеными", — рассказал главком.

То есть, по словам Александра Сырского, в этом году россияне заплатили самую высокую цену с начала своего вторжения в Украину.

"Общие потери врага за все это время составляют примерно 785 тысяч военных", — добавил главнокомандующий ВСУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — Александр Сырский сообщил, что в 2024 году россияне увеличили количество своих войск в Украине на 100 тысяч человек.

"Численность российских войск постоянно увеличивается. В этом году на украинской земле находится дополнительно 100 тысяч российских солдат. Наша главная цель в защите — нанести противнику максимальные потери на поле боя и уничтожить его военный потенциал в глубине его территории", — сообщил Александр Сырский.

Также издание "Комментарии" сообщало – страна-агрессор теряет большое количество личного состава на фронте в Украине. Только в Ростове неопознанными остаются 56 тысяч ликвидированных оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Украины (ГУР), которое ссылается на перехват разговора оккупантов.

Так, в перехваченном украинской разведкой разговоре житель Белгородской области обсуждает огромные потери оккупантов в войне против Украины.

"Говорил мне наш общий знакомый один, говорил 56 тысяч еще неопознанных, в Ростове. Там руку нашли, там ногу нашли", — рассказал россиянин.



