Сколько военных Россия потеряла с начала 2024 года: Сырский раскрыл цифры

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Кравцев Сергей
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал потери России в войне в 2024 году. Они превысили 421 тысячу военных. Как передает портал "Комментарии", данную информацию главком озвучил у себя в Facebook.
Потери россиян. Фото: из открытых источников
То есть, по словам Александра Сырского, в этом году россияне заплатили самую высокую цену с начала своего вторжения в Украину.
Читайте также на портале "Комментарии" — Александр Сырский сообщил, что в 2024 году россияне увеличили количество своих войск в Украине на 100 тысяч человек.
Также издание "Комментарии" сообщало – страна-агрессор теряет большое количество личного состава на фронте в Украине. Только в Ростове неопознанными остаются 56 тысяч ликвидированных оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Украины (ГУР), которое ссылается на перехват разговора оккупантов.
Так, в перехваченном украинской разведкой разговоре житель Белгородской области обсуждает огромные потери оккупантов в войне против Украины.
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