Действительно ли на определенных участках фронта есть прорыв обороны: что говорит Сырский

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Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска за последние дни значительно активизировали наступательные действия одновременно в нескольких районах. Однако информация о прорыве обороны ВСУ россиянами не соответствует действительности. Украинские воины не дали противнику достичь оперативного успеха. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Александр Сырский. Фото из открытых источников
Главком ВСУ рассказал, что провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным.
По его словам, за последние несколько дней враг в очередной раз активизировал наступательные действия одновременно в нескольких районах.
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