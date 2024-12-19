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Действительно ли на определенных участках фронта есть прорыв обороны: что говорит Сырский

Главком ВСУ Сырский подтвердил тяжелые бои на фронте

сегодня, 10:35
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Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска за последние дни значительно активизировали наступательные действия одновременно в нескольких районах. Однако информация о прорыве обороны ВСУ россиянами не соответствует действительности. Украинские воины не дали противнику достичь оперативного успеха. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Действительно ли на определенных участках фронта есть прорыв обороны: что говорит Сырский

Александр Сырский. Фото из открытых источников

Главком ВСУ рассказал, что провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным.

"Ознакомил британского коллегу с оперативной обстановкой на линии фронта, которая продолжает оставаться чрезвычайно сложной", — написал Александр Сырский.

По его словам, за последние несколько дней враг в очередной раз активизировал наступательные действия одновременно в нескольких районах.                                                                 

"Силы обороны Украины в тяжелых боях не позволили россиянам прорвать оборону и достичь оперативного успеха ни на одном из направлений", — добавил главнокомандующий ВСУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 19 декабря аналитики мониторингового проекта DeepState обновили карту и сообщили, что российские войска оккупировали Трудовое Донецкой области. Ранее сообщалось, что оккупанты подбираются к этому населенному пункту, но ВСУ все это время давали отпор противнику.                                                             

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