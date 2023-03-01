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Сколько в среднем живет российский военный в Украине

Большинство из тех, кто был мобилизован на войну в Украину, пропали на Донбассе

сегодня, 16:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Средняя продолжительность жизни российского захватчика на войне в Украине составляет 60 дней, после чего с ним невозможно связаться. К такому выводу пришли корреспонденты издания "Новая газета. Европа", проанализировав 10 тысяч публикаций в группах VK о пропавших без вести российских военных.

Сколько в среднем живет российский военный в Украине

Российские военные. Фото: из открытых источников

"60 дней — столько, в среднем, солдаты участвовали в войне до того, как перестали выходить на связь. На поиски уходят месяцы, а о судьбе как минимум 85 военных их родственникам ничего неизвестно даже спустя полгода поисков", — утверждают авторы исследования.


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Отмечается, что некоторые граждане РФ до сих пор пытаются найти своих родных, которые пропали после ожесточенного штурма Мариуполя. Тогда за взятие городе россиянам пришлось заплатить огромную цену, потери врага зашкаливали. В то же время Минобороны РФ отрицает потери и не помогает искать убитых. Из-за этого россияне не могут ни получить компенсацию, ни даже похоронить близких.

С начала полномасштабной войны в российской социальной сети VK опубликовали объявления о пропаже 1365 военнослужащих. По мнению журналистов, эта цифра является сильно заниженной, поскольку не все россияне пишут о таком в соцсетях.

По словам лидера движения "Гражданин. Армия. Право" Сергея Кривенко, без вести пропавшие — это, в большинстве случаев, погибшие, чьи тела не найдены.

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Источник: https://novayagazeta.eu/articles/2023/02/27/my-s-sestroi-oboshli-vse-morgi
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