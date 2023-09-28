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Сколько украинского населения поддерживает Россию на оккупированных территориях

Кремль провел опрос о поддержке России на временно оккупированных территориях Украины.

сегодня, 17:15
Автор:
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Slava Kot
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Россия заказала закрытое исследование настроений жителей на временно оккупированных территориях. Выяснилось, что 95% украинцев не поддерживают русские силы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Центра национального сопротивления.

Сколько украинского населения поддерживает Россию на оккупированных территориях

Российские военные в Украине. Фото из открытых источников

Кремль пытается создать стратегию влияния пропаганды на население временно оккупированных территорий. Чтобы лучше понять настроения и реалии местных жителей, Россия решила провести с закрытый анонимный опрос.


Согласно информации от Центра национального сопротивления, на территории временно оккупированных Херсонской и Запорожской областей Россию поддерживают 5% населения. Все остальные — 95%, указали другие варианты или отказались отвечать.

"Российская пропаганда пытается создать иллюзию, будто на ТОТ все поддерживают оккупацию, чтобы не только легитимизировать нацистскую политику кремля, но и заставить местных перестать сопротивляться оккупации", — заявили в Центре национального сопротивления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что солдаты российской армии попали в ловушку организованную украинскими бойцами. Российские военные с помощью РЭБ смогли перехватить контроль над украинским дроном-камикадзе. Они начали фотографироваться со своим "трофеем", чтобы похвастаться командованию, однако дрон взорвался и убил нескольких россиян. Среди раненых и погибших есть высокопоставленные военные лица РФ.

Также "Комментарии" писали о главе Министерства иностранных дел России Сергее Лаврове, который назвал два условия Кремля, что приведут к мирному окончанию войны в Украине.




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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/okupanty-provely-zakryte-doslidzhennya-shhodo-svoyeyi-pidtrymky-na-tot-pivdnya/
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