logo

BTC/USD

63315.37

ETH/USD

2441.85

LTC/USD

65.33

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сколько украинских женщин на передовой: в Минобороны озвучили цифры
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько украинских женщин на передовой: в Минобороны озвучили цифры

В Минобороны назвали количество женщин в украинской армии.

сегодня, 10:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

На сегодня в Вооруженных силах Украины служит 48 тысяч женщин военнослужащих, из которых пять тысяч находятся непосредственно на передовой. Об этом заявила государственный секретарь Министерства обороны Украины Людмила Дараган.

Сколько украинских женщин на передовой: в Минобороны озвучили цифры

Боевой медик "Ластівка". Фото: instagram.com/accidental_moon_genious

Людмила Дараган приняла участие в Ришелье-форуме публичной службы в Киеве, где рассказала об изменениях в сфере гендерной политики Министерства обороны Украины, внедренных в последние годы. По ее словам, женщины сегодня работают на всех фронтах: занимаются тыловыми задачами, работают на трудных должностях и принимают непосредственное участие в боевых действиях. Она подчеркнула, что женщины доказывают свою эффективность и профессионализм, и их роль в армии оценивается не по полу, а по способностям и результатам работы.

По словам Дараган, общая численность женщин в Вооруженных силах Украины составляет 68 тысяч. Непосредственно военнослужащих – 48 тысяч, из которых около пяти тысяч находятся в зоне боевых действий.

Несмотря на то, что с 2018 года женщины получили возможность занимать боевые должности в ВСУ, однако на практике это не было реализовано.

"Самого закона оказалось недостаточно. Существовал еще и приказ с грифом ДСК, регламентировавший офицерские должности для женщин и мужчин в отдельности. В 2022 году, после смены этого приказа, удалось преодолеть эти препятствия", — заявила Людмила Дараган.

Кроме кадровых изменений улучшился уровень материального обеспечения для военнослужащих. В 2023 году была разработана летняя женская военная форма. До этого женщины имели только парадную. Эти изменения помогают сделать службу женщин в ВСУ более комфортной и профессионально обеспеченной.

Как сообщал портал "Комментарии", в 2023 году в рядах ВСУ находились 43 тысячи военнослужащих женщин. В то время как в довоенном 2021 году в армии было 30 тысяч женщин.

Также "Комментарии" писали о скандале в армии. Военный медик заявила о сексуальных домогательствах в армии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mil.gov.ua/news/2024/09/27/68-tis-zhinok-u-zsu-minoboroni-vdalosya-vprovaditi-sistemni-zmini-u-gendernij-politiczi/
Теги:

Новости

Все новости