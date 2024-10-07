Сколько украинских женщин на передовой: в Минобороны озвучили цифры

На сегодня в Вооруженных силах Украины служит 48 тысяч женщин военнослужащих, из которых пять тысяч находятся непосредственно на передовой. Об этом заявила государственный секретарь Министерства обороны Украины Людмила Дараган.



Боевой медик "Ластівка". Фото: instagram.com/accidental_moon_genious

Людмила Дараган приняла участие в Ришелье-форуме публичной службы в Киеве, где рассказала об изменениях в сфере гендерной политики Министерства обороны Украины, внедренных в последние годы. По ее словам, женщины сегодня работают на всех фронтах: занимаются тыловыми задачами, работают на трудных должностях и принимают непосредственное участие в боевых действиях. Она подчеркнула, что женщины доказывают свою эффективность и профессионализм, и их роль в армии оценивается не по полу, а по способностям и результатам работы.

По словам Дараган, общая численность женщин в Вооруженных силах Украины составляет 68 тысяч. Непосредственно военнослужащих – 48 тысяч, из которых около пяти тысяч находятся в зоне боевых действий.

Несмотря на то, что с 2018 года женщины получили возможность занимать боевые должности в ВСУ, однако на практике это не было реализовано.

"Самого закона оказалось недостаточно. Существовал еще и приказ с грифом ДСК, регламентировавший офицерские должности для женщин и мужчин в отдельности. В 2022 году, после смены этого приказа, удалось преодолеть эти препятствия", — заявила Людмила Дараган.

Кроме кадровых изменений улучшился уровень материального обеспечения для военнослужащих. В 2023 году была разработана летняя женская военная форма. До этого женщины имели только парадную. Эти изменения помогают сделать службу женщин в ВСУ более комфортной и профессионально обеспеченной.

Как сообщал портал "Комментарии", в 2023 году в рядах ВСУ находились 43 тысячи военнослужащих женщин. В то время как в довоенном 2021 году в армии было 30 тысяч женщин.

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