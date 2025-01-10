Сколько украинцев забронированы от мобилизации на сегодня: ответ Шмыгаля

По состоянию на сегодня бронирование получили до 950 тысяч человек. Эта цифра никоим образом не оказывает влияние на процессы мобилизации. Как передает портал "Комментарии", об этом часа вопросов к правительству в Верховной Раде рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Бронирование от мобилизации. Фото из открытых источников

"У нас по состоянию на сегодня забронировано, чтобы не давать точную цифру, меньше миллиона. В район между 900-950 тысяч человек. И это приемлемая цифра. Она зафиксирована уже в течение длительного времени и никак не влияет на процессы мобилизации, которые нужны Генштабу и Минобороны", — заявил глава украинского правительство.

Отметим, в мае в Украине вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Он также предусматривает обязательства для военнообязанных, призывников и резервистов в возрасте от 18 до 60 лет по обновлению собственных данных.

В том же числе, согласно законодательству, под мобилизацию попадают от 25 до 60 лет. В то же время работники критической инфраструктуры и оборонной промышленности имеют возможность быть забронированными.

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Также портал "Комментарии" писал — бронирование работника критически важного предприятия является всего лишь одним из пунктов для предоставления ему отсрочки от службы в армии. В случае бронирования через портал "Дія" отсрочка оформляется автоматически, если же оно происходит другим способом, предприятие еще должно предоставить ТЦК соответствующие документы. Только после этого работник может получить отсрочку от призыва. Об этом рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП, майор Роман Истомин, пишет "Телеграф".



