Сколько украинцев забронированы от мобилизации на сегодня: ответ Шмыгаля

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Кравцев Сергей
По состоянию на сегодня бронирование получили до 950 тысяч человек. Эта цифра никоим образом не оказывает влияние на процессы мобилизации. Как передает портал "Комментарии", об этом часа вопросов к правительству в Верховной Раде рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Бронирование от мобилизации. Фото из открытых источников
Отметим, в мае в Украине вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Он также предусматривает обязательства для военнообязанных, призывников и резервистов в возрасте от 18 до 60 лет по обновлению собственных данных.
В том же числе, согласно законодательству, под мобилизацию попадают от 25 до 60 лет. В то же время работники критической инфраструктуры и оборонной промышленности имеют возможность быть забронированными.
Читайте также на портале "Комментарии" — военное положение могут не отменить после прекращения боевых действий. Прекращение боевых действий не может означать автоматической отмены военного положения. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал нардеп Ярослав Юрчишин.
Также портал "Комментарии" писал — бронирование работника критически важного предприятия является всего лишь одним из пунктов для предоставления ему отсрочки от службы в армии. В случае бронирования через портал "Дія" отсрочка оформляется автоматически, если же оно происходит другим способом, предприятие еще должно предоставить ТЦК соответствующие документы. Только после этого работник может получить отсрочку от призыва. Об этом рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП, майор Роман Истомин, пишет "Телеграф".
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