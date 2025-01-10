Военное положение могут не отменить после прекращения боевых действий: что уже заявляют в Раде

Военное положение могут не отменить после прекращения боевых действий. Прекращение боевых действий не может означать автоматической отмены военного положения. Как передает портал "Комментарии", об этом нардеп Ярослав Юрчишин рассказал в эфире телеканала "Новости Live".

Военное положение. Фото из открытых источников

Парламентарий пояснил, что отмена военного положения должна основываться на том, что государство обеспечивает безопасность людям.

По словам политика, такой шаг должен быть подкреплен надежными гарантиями безопасности, чтобы сделать невозможным повторную агрессию РФ. Отмена военного положения однозначно не будет быстрым процессом – все будет происходить пошагово.

"Не сразу (отмена военного положения – ред.). Соответственно должны быть гарантии безопасности. То есть в самый простой момент, три дня, условно отсутствия обстрелов, прекращение боевых действий по факту, мы отменяем военное положение, а на четвертый день россияне устремляются всеми потугами. Так не работает. Работает внесение указа о прекращении военного положения, которое должно основываться на решении наших структур безопасности о том, что действительно мы сейчас можем переводить страну на мирные рамки. Это может быть или как следствие определенного мирного соглашения с гарантиями безопасности", — заявил Юрчишин.

Нардеп добавил, что лучшей гарантией безопасности стало бы членство в НАТО, но "мы понимаем отношение и Трампа к НАТО, и его команде", а случаев, когда бы страна вступила в Североатлантический союз без согласия США – нет.

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