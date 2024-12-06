Военное положение в Украине может быть отменено: что указывает на важные изменения

Мировое сообщество заговорило о возможных мирных переговорах и вариантах прекращения войны в Украине. Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире "Киев24" спрогнозировал возможную отмену военного положения уже в ближайшее время, сообщает портал "Комментарии".

Иллюстративное фото

По его оптимистическому прогнозу, отменить военное положение могут, вероятно, в феврале. А уже осенью есть вероятность проведения выборов президента и парламента.

На вероятность такого решения указывает активизация политических процессов в Украине. По словам Чаленко, некоторые украинские политики уже начали президентскую кампанию.

“Минимум двух кандидатов президенты уже стартовали внешними кампаниями, чтобы вы понимали. Не буду называть, выборов пока нет. Поэтому это как раз говорит о том, что на самом деле политики чувствуют, что режим прекращения огня реалистичен. А дальнейшего продления режима военного положения после 7 февраля возможно и не будет. Соответственно тогда действительно запускается избирательный процесс”, — отметил он.

Эксперт напомнил, что в Украине по избирательному законодательству отводится 30 дней, чтобы начать все выборы, которые либо были приостановлены, либо не состоялись.

"То есть это уже начинается и президентская, и парламентская кампания. А если задержат соответственно сам режим прекращения огня, если это будет в русле переговоров, то я не исключаю, что к осени это будут всеобщие выборы, и местные, президентские, и парламентские. Возможно, и референдум будет”, — подытожил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народные депутаты обратились в Минобороны относительно мобилизации.



