Сколько украинцев в плену: еще большее количество пропавших без вести

За время полномасштабной российско-украинской войны в Единый реестр пропавших без вести попали около 63 тысяч человек. Как передает портал "Комментарии", такую информацию в интервью "Суспильному" привел уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов.

Украинцы в плену. Фото: из открытых источников

"В розыске находятся более 60 тысяч человек. По около 10 тысяч имеем подтверждение, что они в плену. Речь идет как об официальных подтверждениях – от страны-агрессора через Международный комитет Красного Креста (МККК) – так и о неофициальных", – пояснил он.

По словам Добросердова, к неофициальным источникам относят свидетельства освобожденных из российской неволи, а также поиск по OSINT. Он акцентировал, что граждане РФ, военные страны-агрессора выкладывают в сеть информацию, из которой и фиксируется факт пребывания людей в плену. Такие источники уже помогли выявить уже более полутора тысяч пропавших.

В реестр пропавших без вести относят всех, кто исчез, начиная с 2014 года. Он содержит данные о военных и гражданских, о лицах без гражданства, об иностранцах, которые на законных основаниях находятся в Украине. Отдельно вносятся данные по неидентифицированным телам.

Люди остаются в реестре до наступления двух фактов: человека освобождают, и он оказывается на подконтрольной Украине территории или за границей, после экспертиз принимается решение об идентификации тела как принадлежащего конкретному лицу, которое считалось пропавшим без вести.

В большинстве случаев гражданские попадают в реестр пропавших из-за оккупации территорий. Однако речь идет не обо всех, кто оказался на захваченной врагом территории. Если с человеком сохраняется контакт родственников, знакомых на подконтрольной территории, с ним не происходит незаконных действий, заявление об исчезновении не поступает. При этом Добросердов добавил, что есть и другие истории, когда гражданских задерживают, над ними издеваются, они исчезают и никто не знает, что с ними произошло. По таким случаям поступают заявления в полицию. Или же такие случаи мониторится по СМИ на оккупированных территориях. Это все фиксируется и дальше анализируются все данные, идет поиск человека.

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