Большой обмен: сколько защитников вернула Украина из российского плена

В субботу, 19 апреля, Украина и Россия провели большой обмен военнопленными. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что еще 277 воинов вернулись домой из российского плена.

Обмен пленными. Фото Офис президента

"Воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и пограничники. Защищали Мариуполь и другие направления в Донецкой, Херсонской, Запорожье, Луганщине", — отметил Зеленский.

По его словам, с начала полномасштабной войны удалось вернуть домой из российской неволи уже 4552 человека – воинов и гражданских.

"Благодарю всех, кто сделал возможным это возвращение наших людей. Особенно благодарен Объединенным Арабским Эмиратам за посредничество. Помним обо всех, кто в плену. Ищем каждого и каждую, кто может там быть. Должны вернуть всех", — подчеркнул президент Украины.









Проведение обмена было подтвердили в Министерстве обороны России. Отмечали, что передали Украине 246 военнопленных ВСУ, также вернули 246 российских военнослужащих.

"Также, как жест доброй воли, передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Напомним, российский лидер Владимир Путин, как писал портал "Комментарии", объявил сегодня пасхальное перемирие. По его словам, полное прекращение боевых действий будет продолжаться с 18:00 19 апреля по московскому времени (совпадает с киевским) до 00:00 21 апреля. Путин призвал Киев также объявить перемирие. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инициативу Путина.