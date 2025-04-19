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Большой обмен: сколько защитников вернула Украина из российского плена

Украина вернула 277 бойцов

сегодня, 18:16
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Кречмаровская Наталия

В субботу, 19 апреля, Украина и Россия провели большой обмен военнопленными. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что еще 277 воинов вернулись домой из российского плена.

Большой обмен: сколько защитников вернула Украина из российского плена

Обмен пленными. Фото Офис президента

"Воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и пограничники. Защищали Мариуполь и другие направления в Донецкой, Херсонской, Запорожье, Луганщине", — отметил Зеленский.

По его словам, с начала полномасштабной войны удалось вернуть домой из российской неволи уже 4552 человека – воинов и гражданских.

"Благодарю всех, кто сделал возможным это возвращение наших людей. Особенно благодарен Объединенным Арабским Эмиратам за посредничество. Помним обо всех, кто в плену. Ищем каждого и каждую, кто может там быть. Должны вернуть всех", — подчеркнул президент Украины.


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Большой обмен: сколько защитников вернула Украина из российского плена - фото 3
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Большой обмен: сколько защитников вернула Украина из российского плена - фото 7


Проведение обмена было подтвердили в Министерстве обороны России. Отмечали, что передали Украине 246 военнопленных ВСУ, также вернули 246 российских военнослужащих.

"Также, как жест доброй воли, передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Напомним, российский лидер Владимир Путин, как писал портал "Комментарии", объявил сегодня пасхальное перемирие. По его словам, полное прекращение боевых действий будет продолжаться с 18:00 19 апреля по московскому времени (совпадает с киевским) до 00:00 21 апреля. Путин призвал Киев также объявить перемирие. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инициативу Путина.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13907
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