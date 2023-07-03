Сколько украинцев покинули свои дома из-за российского вторжения: ответ британской разведки

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину вынудило четверть украинцев покинуть свои дома. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Как отмечается в сводке, 29 июня власти Украины сообщили, что в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении с июля 2022 года из зон боевых действий на подконтрольных Украине территориях Донецкой, Харьковской и Херсонской областей эвакуировано 139 тысяч граждан.

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Подчеркивается, что это лишь часть продолжающегося более широкого кризиса перемещения в Украине. По оценкам ООН, 6,3 миллиона украинцев остаются беженцами и более 5 миллионов внутренне перемещенными лицами.

Аналитики обращают внимание, что до войны на территории Украины проживало примерно 44 миллиона человек. Из этого количества четверть граждан Украины были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от войны, чтобы сохранить свои жизни.

Отметим, полномасштабное вторжение российских войск в Украину продолжается уже больше года. Украинцам, которые проживают на территориях, прилегающих к фронту, приходится по-прежнему покидать свои дома. Поскольку страна-агрессор не прекращает массированные обстрелы и убийства мирного населения Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — издание The Washington Post, ссылаясь на информацию, якобы полученную после тайного июньского визита главы ЦРУ Уильяма Бернса в Киев, сообщает, что после наступления, закрепившись на определенных позициях, Украина может предложить России перемирие. Как оцениваете это сообщение? О чем оно говорит? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



