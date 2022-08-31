Сколько украинцев не планируют возвращаться из-за границы, – опрос

Большинство вынужденно выехавших за границу украинцев планируют вернуться в Украину и только 7% респондентов не планируют возвращаться в родную страну. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса центра Разумкова,

Паспорт Украины. Фото из открытых источников

Социологи отмечают, давая ответ о намерениях возвращения в Украину, 36% респондентов выражают намерение вернуться после того, как убедятся, что в местности, где они жили, безопасно находиться, 35% — сразу после окончания войны, 13% — через год или через несколько лет после окончания войны, 7% — после того, как возобновит работу предприятие, на котором они работали или будут уверены, что найдут другую работу у себя дома, 11% планируют вернуться в ближайшее время, а 7% вообще не планируют возвращаться в Украину (среди имеющих постоянную работу в стране пребывания таких 18%).

Отмечается, что чаще планируют вернуться в ближайшее время жители Западного (18%) и Центрального (15%) регионов, в то время как среди беженцев из Восточного и Южного регионов всего 6%.

88% планирующих возвращаться в Украину сказали, что планируют поселиться в той же области, где проживали до войны, 7% — что планируют поселиться в другой области, в основном такой ответ давали жители тех областей, где идут боевые действия или которые находятся недалеко от территорий, где идут боевые столкновения.

81% респондентов ответили, что работали до войны. Среди тех, кто до войны имел работу, только 11% уверены, что по возвращении будут работать там же, где и работали раньше, еще 34% надеются на это, 12% надеются найти другую работу, а 36% еще не знают, где будут работать и удастся ли найти работу.

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