Сколько украинцев считает победу в войне – исчезновение России: какое количество поддержало остановку на линии фронта

Компания Active Group провела социологическое исследование, в котором спросили украинцев, что для них будет означать победа в войне. Другим вопросом исследования стало то, что для респондентов будет приемлемым результатом окончания войны.



Что украинцы сочтут победой в войне против России. Фото из открытых источников

Согласно опросу Active Group, 27,2% украинцев считают, что победой в войне станет освобождение всех территорий и выплата компенсаций со стороны России. 20,3% опрошенных назвали победу возвращения всех территорий Украины по состоянию на 1991 год. Третьим по популярности вариант стало окончание войны на нынешней линии разграничения – 14,4%.

11,2% опрошенных полагают, что победа Украины будет в случае исчезновения России. 9,1% респондентов выбрали вариант освобождения части территорий, которые оккупировали после 24 февраля 2022 года, а 8,4% — за освобождение всех территорий Украины, которые армия РФ заняла в 2022 году.

Что касается того, каким будет приемлемым исход окончания войны, то 21,2% украинцев избрали освобождение всех территорий и компенсацию от России. Еще 16,7% назвали деоккупацию украинских территорий по состоянию на 1991 год. 14,8% опрошенных назвали вариант окончания войны на линии разграничения приемлемым результатом, а за исчезновение РФ проголосовали 13%.

Что украинцы сочтут победой Украины в войне против России и приемлемым результатом



Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах социологического опроса, показавших, что у украинцев изменились минимальные условия, при которых Украина должна идти на мирные переговоры с Россией для окончания войны.

Также "Комментарии" писали, что украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, как будет выглядеть победа Украины в войне против России.