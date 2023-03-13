Сколько украинцев хотят освобождения всей Украины, включая Крым – опрос

64% наших соотечественников придерживаются мнения, что украинским войскам нужно пробовать освободить всю территорию Украины, включая аннексированный Крым, даже, если это будет означать более длительную войну и приведет к тому, что Запад будет не согласен с такой позицией Киева. Как передает издание "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии. Опрос проводился с 22 февраля по 6 марта. Всего путем обзвона на основе случайной выборки было опрошено 2007 респондентов.

ВСУ. Фото из открытых источников

Судя по данным социологического опроса, 64% украинцев считают, что Крым нужно пробовать деоккупировать, даже, если будет риск того, что полномасштабная война существенно затянется. При этом есть 24% респондентов, которые считают, что вопрос Крыма можно вынести за скобки, если будет гарантии, что Украина вернет все территории, включая оккупированную часть Донбасса. В таком случае Украина может воздержаться от военных действий в Крыму.

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При этом 8% не смогли найти ответ на поставленный ответ, затруднившись ответить, как быть с вопросом Крыма и Донбасса.

Социологи пришли к выводу, что подавляющее большинство наших соотечественников выступают за то, чтобы был освобожден Крым и Донбасс и лишь 27% в зависимости от региона готовы обсуждать компромиссные решения.

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