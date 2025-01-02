Сколько украинцев готовы нести бремя войны, сколько потребуется: мнение за год изменилось

Количество украинцев, которые готовы нести бремя войны столько, сколько потребуется, уменьшается – по состоянию на декабрь 2024 года таких было 57%, что на 16 процентных пунктов меньше, чем в декабре 2023 года/феврале 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного в декабре 2024 года.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"От начала вторжения до февраля 2024 года ситуация практически не менялись: стабильно около 71-73% отвечали, что они готовы терпеть войну столько, сколько потребуется (и еще 2-3% говорили об 1 годе). В этот же период о более коротком собственном запасе прочности (несколько месяцев-полугода) говорили 18-21%. В то же время между февралем и октябрем 2024 года мы впервые зафиксировали снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется – до 63%. Между началом октября и декабрем 2024 года мы также наблюдаем незначительное, но снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется – до 57%", – отмечают социологи.

В КМИС также акцентируют, что доля тех, кто говорят о более коротком периоде (несколько месяцев – полгода) изменилась несущественно – 21% в декабре (против 18% в начале октября). Зато с 12% до 18% стало больше тех, кому "трудно сказать", сколько времени они еще готовы терпеть.

"Таким образом, между октябрем и декабрем в большей степени произошло не снижение, собственно, запаса прочности украинцев, а произошел рост неопределенности (что отражает высокую неопределенность из-за совокупности внешних факторов (таких, как выборы в США) и внутренних обстоятельств)", – пояснили аналитики.

Социологи отмечают, что если между февралем 2024 года и началом октября 2024 года снижение запаса прочности прослеживалось прежде всего на Юге и (особенно) Востоке, то к декабрю 2024 года произошло "выравнивание" между регионами. Поэтому по состоянию на конец года разница между регионами стала значительно менее заметной (хотя на Востоке остается немного меньше тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется, а также выше неопределенность).

Социологи также привели ответы респондентов в разрезе достатка их семьи.

"С одной стороны, есть тенденция, что чем более состоятельная у респондента семья, тем выше запас прочности. С другой стороны, стоит подчеркнуть, что даже среди респондентов с низким достатком (которые, соответственно, достаточно уязвимы) 51% ответили, что готовы терпеть столько, сколько потребуется", – говорится в сообщении.

Среди респондентов со средним достатком таких 58%, среди респондентов с высоким достатком – 70%.

Читайте также на портале "Комментарии" — поддерживают ли украинцы двойное гражданство: опрос.



