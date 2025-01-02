Сколько украинцев готовы нести бремя войны, сколько потребуется: мнение за год изменилось

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Кравцев Сергей
Количество украинцев, которые готовы нести бремя войны столько, сколько потребуется, уменьшается – по состоянию на декабрь 2024 года таких было 57%, что на 16 процентных пунктов меньше, чем в декабре 2023 года/феврале 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного в декабре 2024 года.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
В КМИС также акцентируют, что доля тех, кто говорят о более коротком периоде (несколько месяцев – полгода) изменилась несущественно – 21% в декабре (против 18% в начале октября). Зато с 12% до 18% стало больше тех, кому "трудно сказать", сколько времени они еще готовы терпеть.
Социологи отмечают, что если между февралем 2024 года и началом октября 2024 года снижение запаса прочности прослеживалось прежде всего на Юге и (особенно) Востоке, то к декабрю 2024 года произошло "выравнивание" между регионами. Поэтому по состоянию на конец года разница между регионами стала значительно менее заметной (хотя на Востоке остается немного меньше тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется, а также выше неопределенность).
Социологи также привели ответы респондентов в разрезе достатка их семьи.
Среди респондентов со средним достатком таких 58%, среди респондентов с высоким достатком – 70%.
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