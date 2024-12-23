Поддерживают ли украинцы двойное гражданство: опрос

17 декабря Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в вопросе гражданства Украины, в частности, допускает наличие множественного гражданства. Компания Active Group провела социологическое исследование и опросила украинцев, поддерживают ли они идею внедрения в Украине двойного гражданства.

Отношение украинцев к введению множественного гражданства

Согласно опросам Active Group, 85,6% респондентов слышали об инициативе разрешить украинцам иметь несколько гражданств. 48,8% респондентов поддерживаю такую инициативу, из них 23,1% однозначно одобряют введение института множественного гражданства в Украине. Против двойного гражданства выступили 38,2% опрошенных. Из них 19,9% заявили, что категорически против такого решения.

По сравнению с опросом Active Group, проведенным в январе этого года, количество поддерживающих множественное гражданство снизилось на почти 10%.

Отношение украинцев к введению множественного гражданства на Украине. Опрос Active Group

Изменения в законопроект о гражданстве Украины предусматривает обновление правила приобретения и восстановления гражданства для определенных групп иностранцев, в частности по упрощенной процедуре. Также уточняют условия приобретения гражданства по рождению и территориальному происхождению.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народный депутат Вятрович предлагает революционные изменения, которые могут ответить на демографические вызовы Украины. По его словам один из вариантов – это множественное гражданство.

Также "Комментарии" писали о каких странах предлагают двойное гражданство и что означает такой статус.