Сколько украинцев готовы к потери территории, но иметь армию, НАТО и ЕС

Исследования ECFR свидетельствуют, что у украинцев две радикально разные идеи по суверенитету Украины. 7 из 10 украинцев не поддерживают предложение о вступлении в НАТО в ближайшее время в обмен на отказ от оккупированных территорий, однако около половины опрошенных готовы потерять территории, чтобы быть независимыми, с армией, ЕС и НАТО.



Как украинцы относятся к потере территорий, но сохранение суверенитета и армии

В ходе опроса ECFR спросили у украинцев, должна ли Украина принять членство в НАТО в обмен на отказ от оккупированной территории? 71% респондентов не поддержали такое предложение, а 22% указали, что согласны на такие условия.

В другом опросе ECFR определяли преимущество украинцев сохранения суверенитета и возвращением территории. Респонденты выбирали между тремя вариантами ответов:



— 45% — Украина теряет части своей оккупированной территории, но остается суверенной, имеет собственную армию и свободу выбора своих альянсов, таких как ЕС и НАТО.

— 26% — Украина возвращает себе оккупированную территорию, но соглашается с демилитаризацией и становится нейтральной страной, которая не может присоединиться к альянсам, таким как ЕС и НАТО.

— 29% — затруднились ответить на вопрос.

Авторы исследования указывают, что украинцы поддерживают два потенциально противоречивых варианта.

"Это намекает на две радикально разные идеи по суверенитету в Украине: суверенитет как территориальную целостность и суверенитет как свободу выбора альянсов. Если украинцы были вынуждены сделать такой выбор в рамках будущего "мирного плана" Трампа, опрос показывает, что почти вдвое больше предпочитают геополитическую свободе, а перед территориальной целостности", – считают в ECFR.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у украинцев изменились условия по старту переговоров с Россией.

Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который ответил на план Трампа для окончания войны в Украине.