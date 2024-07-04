Сколько украинцев готовы к потери территории, но иметь армию, НАТО и ЕС

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Slava Kot
Исследования ECFR свидетельствуют, что у украинцев две радикально разные идеи по суверенитету Украины. 7 из 10 украинцев не поддерживают предложение о вступлении в НАТО в ближайшее время в обмен на отказ от оккупированных территорий, однако около половины опрошенных готовы потерять территории, чтобы быть независимыми, с армией, ЕС и НАТО.
Как украинцы относятся к потере территорий, но сохранение суверенитета и армии
В ходе опроса ECFR спросили у украинцев, должна ли Украина принять членство в НАТО в обмен на отказ от оккупированной территории? 71% респондентов не поддержали такое предложение, а 22% указали, что согласны на такие условия.
В другом опросе ECFR определяли преимущество украинцев сохранения суверенитета и возвращением территории. Респонденты выбирали между тремя вариантами ответов:
Авторы исследования указывают, что украинцы поддерживают два потенциально противоречивых варианта.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у украинцев изменились условия по старту переговоров с Россией.
Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который ответил на план Трампа для окончания войны в Украине.
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Іван Сірко
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