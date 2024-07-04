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Сколько украинцев готовы к потери территории, но иметь армию, НАТО и ЕС

Как украинцы относятся к потере территории, но с возможностью быть частью НАТО и ЕС. Сколько процентов считает, что лучше территориальная целостность, чем вступление в альянсы.

сегодня, 11:25 comments1486
Автор:
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Slava Kot
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Исследования ECFR свидетельствуют, что у украинцев две радикально разные идеи по суверенитету Украины. 7 из 10 украинцев не поддерживают предложение о вступлении в НАТО в ближайшее время в обмен на отказ от оккупированных территорий, однако около половины опрошенных готовы потерять территории, чтобы быть независимыми, с армией, ЕС и НАТО.

Сколько украинцев готовы к потери территории, но иметь армию, НАТО и ЕС

Как украинцы относятся к потере территорий, но сохранение суверенитета и армии

В ходе опроса ECFR спросили у украинцев, должна ли Украина принять членство в НАТО в обмен на отказ от оккупированной территории? 71% респондентов не поддержали такое предложение, а 22% указали, что согласны на такие условия.

В другом опросе ECFR определяли преимущество украинцев сохранения суверенитета и возвращением территории. Респонденты выбирали между тремя вариантами ответов:

  • — 45% — Украина теряет части своей оккупированной территории, но остается суверенной, имеет собственную армию и свободу выбора своих альянсов, таких как ЕС и НАТО.
  • — 26% — Украина возвращает себе оккупированную территорию, но соглашается с демилитаризацией и становится нейтральной страной, которая не может присоединиться к альянсам, таким как ЕС и НАТО.
  • — 29% — затруднились ответить на вопрос.

Авторы исследования указывают, что украинцы поддерживают два потенциально противоречивых варианта.

"Это намекает на две радикально разные идеи по суверенитету в Украине: суверенитет как территориальную целостность и суверенитет как свободу выбора альянсов. Если украинцы были вынуждены сделать такой выбор в рамках будущего "мирного плана" Трампа, опрос показывает, что почти вдвое больше предпочитают геополитическую свободе, а перед территориальной целостности", – считают в ECFR.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у украинцев изменились условия по старту переговоров с Россией.

Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который ответил на план Трампа для окончания войны в Украине.



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