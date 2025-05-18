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Сколько Украина продержится в войне без поддержки США: экс-глава ЦРУ дал ответ

Дэвид Петреус считает, что поддержка со стороны США и Конгресса США будет продолжаться

сегодня, 12:35
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Кравцев Сергей

Экс-гендиректор ЦРУ Дэвид Петреус поделился своим виденьем относительно "запаса прочности" Украины в войне с Россией и оценил вероятность того, что США продолжат свою поддержку. Свой прогноз он озвучил в эфире "Radio NV".

Сколько Украина продержится в войне без поддержки США: экс-глава ЦРУ дал ответ

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Дэвид Петреус считает, что Украина сможет продержаться в войне против России еще полгода точно.

"Думаю, что запас прочности (у Украины – ред.) точно есть еще месяцев на четыре-шесть. Далее, думаю, поддержка со стороны США и Конгресса США будет продолжаться. Они хотят наложить больше санкций на Путина", — сказал Петреус.

По его словам, фонд национального благосостояния России, вероятно, закончится "где-то в следующем году", поэтому санкции могут стать проблемой для путинского режима.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне разговоров о перемирии и переговорах в Стамбуле вещатель CNN со ссылкой на двух американских чиновников, осведомленных о последних оценках США, сообщил, что Россия сосредоточивает силы на линии фронта для возможного нового наступления с целью захвата дополнительных территорий Украины. Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – путинский режим продолжает угрожать эскалацией войны и намекает на применение новых видов оружия. Кремль готовит расширение конфликта к длительной фазе без каких-либо компромиссов. К такому выводу пришли американские эксперты Института изучения войны (ISW).

Учитывая характер переговоров в Турции и озвученные российской делегацией требования, аналитики убеждены, что целью войны России остается полная капитуляция Украины.




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Источник: https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/petreus-ociniv-zapas-micnosti-ukrajini-ta-sprognozuvav-chi-prodovzhat-ssha-pidtrimku-za-trampa-50514524.html
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