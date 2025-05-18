В США раскрыли план Кремля: зачем РФ затягивает переговоры

Путинский режим продолжает угрожать эскалацией войны и намекает на применение новых видов оружия. Кремль готовит расширение конфликта к длительной фазе без каких-либо компромиссов. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские эксперты Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Учитывая характер переговоров в Турции и озвученные российской делегацией требования, аналитики убеждены, что целью войны России остается полная капитуляция Украины.

В то же время, говорится в отчете, Москва подает свои территориальные претензии не как предмет переговоров о завершении войны, а только как предпосылки к прекращению огня.

В ISW считают, что Кремль пытается создать видимость готовности к диалогу, одновременно выдвигая неприемлемые для Украины ультимативные требования, и не демонстрирует никакой готовности к компромиссам.

"Согласно оценкам ISW, Путин и в дальнейшем будет отказываться идти на компромиссы до тех пор, пока Украина и Запад не смогут изменить его теорию победы. Согласно ей, Россия выигрывает войну на истощение путем непрерывного ползучего наступления, что не позволяет Украине проводить успешные, оперативно значимые контрнаступательные операции", — считают аналитики.

В ISW также убеждены, что с учетом последних заявлений российского военно-политического руководства, Кремль сознательно затягивает переговорный процесс, демонстрируя нежелание вести добросовестные переговоры как о прекращении огня, так и о заключении финального мирного соглашения.

В то же время, эксперты констатируют готовность России продолжать или даже обострять войну против Украины в случае, если Киев и Вашингтон не согласятся на требования капитуляции.

Заявление председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, что провал в переговорах может вызвать "еще более страшную фазу войны с новым оружием и новыми участниками", в Институте назвали завуалированной угрозой применения ядерного оружия.

Угрозы продолжения или эскалации войны в случае невыполнения ультиматумов Путина, перекликаются с угрозой помощника президента РФ Владимира Мединского от 16 мая, что Россия готова "воевать столько, сколько потребуется". В ISW в этой риторике увидели часть кампании так называемого "рефлексивного контроля", суть которой – поставить Киев и Запад перед фактом, что требования Москвы о капитуляции Украины должны быть выполнены.

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