У украинской армии еще есть доступ к более чем 95% всех систем вооружения, поставленных западными партнерами. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Welt".

Танки Leopard 2. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, это вооружение не было использовано в летнем контрнаступлении, начавшемся в июне.

По мнению журналистов, Украина могла бы использовать это оружие в 2024 году в одной из отправных точек, которой может стать плацдарм в Херсоне.

"Имея необходимые истребители, боевые вертолеты и беспилотники, ВСУ могли бы обеспечить достаточную поддержку для продвижения войск, тем более что в этом регионе почти нет российских укреплений", — говорится в материале издания.

По мнению журналистов, это было бы именно то контрнаступление, которое, вероятно, имел в виду украинский главнокомандующий Валерий Залужный с самого начала.

Стоит отметить, что по информации все того же издания "Welt" Валерий Залужный планирует новое контрнаступление. Именно поэтому Украина, вероятно, собирает ресурсы для новых операций в 2024 году.

Читайте также на портале "Комментарии" — немецкий таблоид Bild со ссылкой на разведывательные данные и источники пишет о том, что Кремль планирует оккупировать украинскую территорию за пределами четырех незаконно уже аннексированных украинских областей в течение 2024-2026 годов. Американские эксперты ISW отметил, что эти цели совпадают с текущими локальными наступательными операциями российских захватчиков. Об этом говорится в обзоре Института изучения войны.



