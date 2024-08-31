Сколько территории нужно захватить ВСУ на Курщине: есть ли у нас еще потенциал

Российские войска контратаковали в Курской области и выбили украинские силы обороны из села Коренево. Об этом сообщает аналитик немецкого таблоида "BILD" Юлиан Репке. А Институт изучения войны информирует, что фактически продвижение ВСУ в Курской области прекратилось. Сколько территории нужно захватить ВСУ на Курщине? Есть ли у ВСУ потенциал расширить зону Курской операции в России? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Курская область. Фото: из открытых источников

Наше наступление и должно было замедлиться

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью "Обозревателю" отметил, что украинская армия в Курской области умело воспользовалась "окном возможностей" для прорыва, но теперь враг приходит в себя, и продвижение ВСУ значительно замедлилось. Однако ВСУ все равно следует продолжать создавать "санитарную зону" в РФ.

"Наше наступление и должно было замедлиться, потому что первые достижения, первое большое продвижение было благодаря эффекту неожиданности... Но такое "окно возможностей" может работать 2-3 недели. Это время уже прошло. Россияне перебросили туда войска, они уже понимают, что мы примерно должны делать. Поэтому продолжать наступать в таком же быстром темпе, как в начале, даже теоретически невозможно. На это никто и не рассчитывал", — отметил эксперт.

В то же время, по его словам, есть смысл расширять присутствие ВСУ вдоль наших границ, чтобы создавать "санитарную зону" и возможно оцепить российские войска, находящиеся к югу от реки Сейм. А в перспективе возможен выход на определенные позиции уже у тыла врага на Харьковщине.

Отвечая на вопрос о том, каким должен быть размер этой "санитарной зоны", Гетман сказал, что "в идеале она должна превышать 100 километров".

Россияне пытались остановить действия Сил обороны Украины

Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона отметил, что у ВСУ есть потенциал расширить границы проведения в России Курской операции в юго-западном направлении.

"Успешной Курской операцией Украина продемонстрировала, что способна переломить ход войны. У Сил обороны есть потенциал расширить зону проведения операции, а также пополнить обменный фонд", – отметил он.

По его мнению, расширить операцию ВСУ могут в Глушковском районе. Там есть все перспективы для того, чтобы вытеснить противника или даже лучше пополнить обменный фонд для Украины, чтобы поменять как можно больше наших военнослужащих, находящихся в плену в России. Кроме того, это позволит расширить западнее, на 30-40 км, зону, которую будут контролировать украинские войска.

Как добавил Мусиенко, россияне пытались остановить действия сил обороны Украины за счет внутренних резервов, но им это не удалось.

"Российское командование пыталось остановить украинское наступление, которое называется малой кровью — теми силами, которые оставались на территории России. Но этого им не удалось. Соответственно, можно констатировать, что Украина продемонстрировала: против российских войск можно и необходимо воевать. Более того, можно проводить внезапные и довольно успешные операции, которые влекут за собой ряд последствий", – подытожил эксперт.

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