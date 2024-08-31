Сколько территории нужно захватить ВСУ на Курщине: есть ли у нас еще потенциал

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Кравцев Сергей
Российские войска контратаковали в Курской области и выбили украинские силы обороны из села Коренево. Об этом сообщает аналитик немецкого таблоида "BILD" Юлиан Репке. А Институт изучения войны информирует, что фактически продвижение ВСУ в Курской области прекратилось. Сколько территории нужно захватить ВСУ на Курщине? Есть ли у ВСУ потенциал расширить зону Курской операции в России? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Курская область. Фото: из открытых источников
Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью "Обозревателю" отметил, что украинская армия в Курской области умело воспользовалась "окном возможностей" для прорыва, но теперь враг приходит в себя, и продвижение ВСУ значительно замедлилось. Однако ВСУ все равно следует продолжать создавать "санитарную зону" в РФ.
В то же время, по его словам, есть смысл расширять присутствие ВСУ вдоль наших границ, чтобы создавать "санитарную зону" и возможно оцепить российские войска, находящиеся к югу от реки Сейм. А в перспективе возможен выход на определенные позиции уже у тыла врага на Харьковщине.
Отвечая на вопрос о том, каким должен быть размер этой "санитарной зоны", Гетман сказал, что "в идеале она должна превышать 100 километров".
Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона отметил, что у ВСУ есть потенциал расширить границы проведения в России Курской операции в юго-западном направлении.
По его мнению, расширить операцию ВСУ могут в Глушковском районе. Там есть все перспективы для того, чтобы вытеснить противника или даже лучше пополнить обменный фонд для Украины, чтобы поменять как можно больше наших военнослужащих, находящихся в плену в России. Кроме того, это позволит расширить западнее, на 30-40 км, зону, которую будут контролировать украинские войска.
Как добавил Мусиенко, россияне пытались остановить действия сил обороны Украины за счет внутренних резервов, но им это не удалось.
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