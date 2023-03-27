Сколько танков Россия может подготовить за год для войны – какие прогнозы

Пока Украина продолжает получать от западных партнеров военную технику, включая танки, Кремль пугает заявлениями о том, что отечественный ВПК способен произвести намного больше техники, чем ВСУ получат от Запада. Так ли это? Сколько танков Россия может подготовить за год для войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Танки. Фото из открытых источников

В России бронетанковые заводы не могут большими темпами восстанавливать и производить танки

Главный редактор Defense Express Олег Катков пояснил, что российские бронетанковые заводы не могут работать с большим темпом производства, которого требует Кремль. Свое мнение специалист озвучил в эфире телеканала "Эспрессо".

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Олег Катков напомнил, что главные спикеры Кремля – экс-президент РФ Дмитрий Медведев и действующий президент Владимир Путин практически в один голос заявляли, что Россия способна вскоре выпустить до 1600 новых и модернизированных танков. Но, как говорится, заявлять, это одно, а реализовать заявленное – совсем другое. Поэтому, отмечает эксперт, не будет удивительно, если вскоре Путин и компания заявят, что Россия нарастит производство не только модернизированных танков, но и БМП и БТР.

"Все, что россияне снимают с хранения, все старые танки сразу на фронт не отправляется. Танки и бронетехнику отправляют бронетанковые заводы, которых в РФ немного. Если говорить о специализированных бронетанковых заводах, то их всего 4 в России. Все остальные заводы в РФ распилили. К тому же, те заводы, которые еще работают, не могут работать с большим темпом производства, которого требует власть в России", — отметил Олег Катков.

Россияне могут восстанавливать свою устаревшую военную технику на ремонтных заводах

Военный эксперт Николай Саламаха считает, что Россия за год может подготовить до 1000 единиц военной техники для войны в Украине. Свое мнение эксперт озвучил в эфире телеканала "Эспрессо".

"В России есть несколько путей восстановления военной бронетехники, которая была уничтожена или повреждена в Украине. В частности, танки Т-54, Т-50, Т-62М, Т-80Б и Т-72Б. однако эти машины пробыли на хранении более 30 лет и их нужно восстанавливать", — объяснил Николай Саламаха.

По его оценкам, россияне за год ожесточенной войны потеряют намного больше техники, чем смогут произвести. Это уже показал 2022 год полномасштабной войны.

"Общее количество подготовленной военной техники, которую Россия может использовать против Украины, составляет не более 1000 единиц за один год. Они за год теряют гораздо больше техники, чем могут перебросить на фронт", — констатировал эксперт.

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