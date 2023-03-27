Сколько танков Россия может подготовить за год для войны – какие прогнозы

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Кравцев Сергей
Пока Украина продолжает получать от западных партнеров военную технику, включая танки, Кремль пугает заявлениями о том, что отечественный ВПК способен произвести намного больше техники, чем ВСУ получат от Запада. Так ли это? Сколько танков Россия может подготовить за год для войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.
Танки. Фото из открытых источников
Главный редактор Defense Express Олег Катков пояснил, что российские бронетанковые заводы не могут работать с большим темпом производства, которого требует Кремль. Свое мнение специалист озвучил в эфире телеканала "Эспрессо".
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Олег Катков напомнил, что главные спикеры Кремля – экс-президент РФ Дмитрий Медведев и действующий президент Владимир Путин практически в один голос заявляли, что Россия способна вскоре выпустить до 1600 новых и модернизированных танков. Но, как говорится, заявлять, это одно, а реализовать заявленное – совсем другое. Поэтому, отмечает эксперт, не будет удивительно, если вскоре Путин и компания заявят, что Россия нарастит производство не только модернизированных танков, но и БМП и БТР.
Военный эксперт Николай Саламаха считает, что Россия за год может подготовить до 1000 единиц военной техники для войны в Украине. Свое мнение эксперт озвучил в эфире телеканала "Эспрессо".
По его оценкам, россияне за год ожесточенной войны потеряют намного больше техники, чем смогут произвести. Это уже показал 2022 год полномасштабной войны.
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