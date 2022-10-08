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Сколько танков осталось в России: известны цифры

Ютубер счел количество танков, исчезнувших со складов в РФ.

сегодня, 18:25
Автор:

Slava Kot
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Танки — мощное оружие, которое применяет российское руководство в войне против Украины. Пока никто точно не может сказать сколько в армии РФ осталось танков на самом деле, но ютубер купил спутниковые снимки и посчитал количество военной техники в Российской Федерации.

Сколько танков осталось в России: известны цифры

Танки на складе в России. Фото из открытых источников

С момента вторжения Российской Федерации в Украину возникало множество спекуляций по поводу количества танков в РФ. Некоторые источники сообщали поразительное количество в 10 тыс., но есть много доказательств, что это не так. Ютубер с канала Covert Cabal заплатил за спутниковые снимки и, использовав еще несколько инструментов, смог посчитать количество танков, которыми располагает Россия на своем вооружении.

По словам блоггера, лучшими фактами является информация в довоенный период, тогда сообщалось, что в РФ более 2,500 танков. Но здесь не учитывали, все ли они в рабочем состоянии, ведь танки М1А1, которым всего три года работали в 95% случаев, тогда как более старые модели показывали худшие результаты.

Таким образом, получается, что в РФ около 2,300 боевых танков. По данным Oryx, которые ведут подсчет уничтоженных танков в российско-украинской войне по состоянию на 8 октября Россия потеряла более 1200 танков, так что в РФ осталось всего 1100 боевых машин.

Ютубер провел свое исследование и сравнил спутниковые снимки из восьми самых больших полигонов за 2021 и 2022 год и обнаружил, что со складов в РФ исчезло около 700-800 танков. Как утверждает канал Covert Cabal, данные могут несколько отличаться от официальных, ведь на некоторых снимках не вполне хорошо видна техника.

Видео с подсчетом танков можно просмотреть ниже:

Интересно, что Генштаб ВСУ по состоянию на 8 октября приводит цифру у потерянных танков со стороны РФ в количестве 2472.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ начала привлекать музейные экспонаты для войны в Украине. Одним из таких оказался танк 60-летней давности.

Также "Комментарии" писали о чешских активистах, которые собрали танк для ВСУ.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZNNoaRp5lz0&t=12s&ab_channel=CovertCabal
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