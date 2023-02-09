Сколько солдат Россия может задействовать в новом наступлении – будут ли это элитные войска

Новое массированное наступление российских войск продолжает оставаться топ-темой соцсетей и телеэфиров. При этом, говоря о массированном наступлении пока слабо освещается, сколько солдат сумеет собрать Путин и будут ли это элитные войска, ряды которых серьезно поредели после первой попытке захватить всю Украину. "Комментарии" в этом вопросе разобралось вместе с экспертами.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В новом наступлении Россия может задействовать до полумиллиона человек

Военный эксперт Роман Свитан заявил, что до конца февраля группировка российских войск может быть равна 400 тысяч солдат. В интервью "РБК-Украина" он предположил, что половину из этого количества Кремль перебросит на Донецкое направление.

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Роман Свитан прогнозирует, что молниеносного наступления россияне не будет, они просто будут увеличивать давление. Оно будет увеличиваться по нарастающей, потому как на фронт будут прибывать все новые и новые войска.

"Давление будет идти по нарастающей, и пик ожидается после 20 февраля, в третьей декаде месяца. Они и так заходят ежедневно по 3 тысячи. Всего группировка противника увеличится до 400 тысяч", — отметил эксперт.

Он считает, что почти полумиллионное войско Путин рассредоточит по всей линии соприкосновения. Где-то будет больше, а где-то меньше, но одно ясно – главная цель – продавить оборону ВСУ на Донбассе.

Россияне пытаются отобрать лучших из тех, кого мобилизуют

Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал в эфире общенационального телемарафона, что сейчас противника активно формирует элитные подразделения. В первую очередь привлекают тех, кто имеет боевой опыт.

"Очень часто у нас говорят, что Россия отправляет на войну хлам, и у них гибнут там худшие. В определенной степени это так, но они потеряли тоже много очень хороших специалистов. Они потеряли много офицеров, подготовленные свои силы, которые годами учились. Сейчас они их доукомплектовывают за счет, в первую очередь, мобилизованных", — заявил Мусиенко.

Эксперт добавил, российское командование очень ценит тех бойцов, которые прошли несколько чеченских войн или были в горячих точках. То есть, имеют непосредственный боевой опыт и знают, как действовать в максимально экстремальных условиях. Этих бойцов берегут и на них возлагают большие надежды.

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