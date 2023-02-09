Сколько солдат Россия может задействовать в новом наступлении – будут ли это элитные войска

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Кравцев Сергей
Новое массированное наступление российских войск продолжает оставаться топ-темой соцсетей и телеэфиров. При этом, говоря о массированном наступлении пока слабо освещается, сколько солдат сумеет собрать Путин и будут ли это элитные войска, ряды которых серьезно поредели после первой попытке захватить всю Украину. "Комментарии" в этом вопросе разобралось вместе с экспертами.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Роман Свитан заявил, что до конца февраля группировка российских войск может быть равна 400 тысяч солдат. В интервью "РБК-Украина" он предположил, что половину из этого количества Кремль перебросит на Донецкое направление.
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Роман Свитан прогнозирует, что молниеносного наступления россияне не будет, они просто будут увеличивать давление. Оно будет увеличиваться по нарастающей, потому как на фронт будут прибывать все новые и новые войска.
Он считает, что почти полумиллионное войско Путин рассредоточит по всей линии соприкосновения. Где-то будет больше, а где-то меньше, но одно ясно – главная цель – продавить оборону ВСУ на Донбассе.
Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал в эфире общенационального телемарафона, что сейчас противника активно формирует элитные подразделения. В первую очередь привлекают тех, кто имеет боевой опыт.
Эксперт добавил, российское командование очень ценит тех бойцов, которые прошли несколько чеченских войн или были в горячих точках. То есть, имеют непосредственный боевой опыт и знают, как действовать в максимально экстремальных условиях. Этих бойцов берегут и на них возлагают большие надежды.
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