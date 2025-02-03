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Сколько солдат КНДР еще появится в Курской области: инсайд от Зеленского

Из трех бригад корейцев, вступивших в бой на Курщине, одна полностью уничтожена, заявил глава государства

сегодня, 12:43
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Николай Лисицын
Северная Корея может перебросить в Россию для войны с Украиной еще 20-25 тысяч военных. Те подразделения КНДР, которые уже участвовали в боях и понесли потери, тоже могут восстановиться и вернуться на фронт. Как передает 3 февраля портал "Комментарии", об этом в интервью Associated Press заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Они привезли к нам 12 тыс., как вам известно, корейцев. Четыре тысячи они точно потеряли. Я не знаю на сегодняшний день их последние потери, но то, что они потеряли боеспособность этого первого "пакета" северных корейцев", — заметил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что не может назвать воюющих на Курщине северокорейцев другими словами, потому что "это пакет" — именно так к ним относятся в КНДР и в России. Им ничего не рассказывают, корейские солдаты не знают, куда они едут, и воюют против страны, где они никогда не были. Президент сказал, что можно ожидать новых "пакетов".

"Сколько еще тысяч? У нас есть разная информация, 20-25 тыс. может быть. Они уже приехали сейчас? Сейчас нет еще", — отметил он.

Зеленский рассказал, что Силы обороны уничтожили целую бригаду северокорейских войск, которые участвовали в войне против Украины на стороне РФ в Курской области. По данным главы государства, украинская сторона зафиксировала в боях на Курщине три бригады северокорейцев.

"Приблизительно так, три бригады: одна была уничтожена и, как я вам сказал, четыре тысячи (потерь) а две имеют потери. Я не знаю, в каком количестве они имели потери, и они их сегодня не пускали в штурмы", – заметил украинский лидер.

При этом Зеленский допустил, что бригады из КНДР, отведенные сейчас с линии соприкосновения, вероятно, оккупанты могут восстановить и пустить снова в бой.

"Это может произойти в тот или иной день. Мы понимаем, что они могут предпринимать наступательные действия. Приблизительно понимаем, какие это могут быть моменты, направления, даты. Так разведка работает. То есть мы готовимся к их определенным шагам", – подытожил президент.

Как писали "Комментарии", на Курском направлении Силы обороны Украины  на днях поразили центральный командный пункт российской армии. По данным Зеленского, потери врага измеряются в десятках офицеров РФ и КНДР.

Портал "Комментарии" сообщал, что северокорейские войска, участвующие в боевых действиях в Курской области, несут критически высокие потери. Если ситуация не изменится, весь контингент в 12 тысяч военнослужащих может быть убит или ранен к середине апреля 2025 года. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны

Американские эксперты отмечают, что северокорейские войска теряют примерно 92 солдата в день с момента привлечения к боевым действиям в декабре 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский в начале января 2025 года заявил, что 3800 военных из Северной Кореи уже были убиты или ранены. По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, по состоянию на 13 января 2025 года 300 северокорейцев погибли, а еще 2700 получили ранения. 

Сколько солдат КНДР еще появится в Курской области: инсайд от Зеленского

Зеленский заявил, что ВСУ хорошо потрепали первый "пакет" военных из КНДР, но Ким Чен Ын может прислать еще. Фото: ЦТАК

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, которого цитируют "Комментарии", 18 января уточнил, потери убитыми и ранеными у войск КНДР на Курщине уже превышают четыре тысячи человек. Ни одно военное формирование РФ не несло таких интенсивных потерь, как северокорейские военные в Курской области РФ. Поэтому вторая, свежая волна военных из КНДР обязательно будет, убежден Коваленко — ведь первые 12 тысяч северокорейцев скоро закончатся. Сейчас, к примеру, северокорейских солдат не видно на передовой. По версии бойцов ВСУ, они "зализывают раны".



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lGq6VrLtqUc&t=2823s
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