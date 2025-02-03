Сколько солдат КНДР еще появится в Курской области: инсайд от Зеленского

Северная Корея может перебросить в Россию для войны с Украиной еще 20-25 тысяч военных. Те подразделения КНДР, которые уже участвовали в боях и понесли потери, тоже могут восстановиться и вернуться на фронт. Как передает 3 февраля портал "Комментарии", об этом в интервью Associated Press заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Они привезли к нам 12 тыс., как вам известно, корейцев. Четыре тысячи они точно потеряли. Я не знаю на сегодняшний день их последние потери, но то, что они потеряли боеспособность этого первого "пакета" северных корейцев", — заметил президент Украины.





Зеленский подчеркнул, что не может назвать воюющих на Курщине северокорейцев другими словами, потому что "это пакет" — именно так к ним относятся в КНДР и в России. Им ничего не рассказывают, корейские солдаты не знают, куда они едут, и воюют против страны, где они никогда не были. Президент сказал, что можно ожидать новых "пакетов".





"Сколько еще тысяч? У нас есть разная информация, 20-25 тыс. может быть. Они уже приехали сейчас? Сейчас нет еще", — отметил он.





Зеленский рассказал, что Силы обороны уничтожили целую бригаду северокорейских войск, которые участвовали в войне против Украины на стороне РФ в Курской области. По данным главы государства, украинская сторона зафиксировала в боях на Курщине три бригады северокорейцев.





"Приблизительно так, три бригады: одна была уничтожена и, как я вам сказал, четыре тысячи (потерь) а две имеют потери. Я не знаю, в каком количестве они имели потери, и они их сегодня не пускали в штурмы", – заметил украинский лидер.





При этом Зеленский допустил, что бригады из КНДР, отведенные сейчас с линии соприкосновения, вероятно, оккупанты могут восстановить и пустить снова в бой.





"Это может произойти в тот или иной день. Мы понимаем, что они могут предпринимать наступательные действия. Приблизительно понимаем, какие это могут быть моменты, направления, даты. Так разведка работает. То есть мы готовимся к их определенным шагам", – подытожил президент.