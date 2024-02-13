Сколько снарядов в год необходимо Украине: сможет ли Германия с этим справиться

Украинским войскам нужно более двух миллионов снарядов в год. На сегодняшний день немецкое производство не способно удовлетворить эту потребность. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, пишет "Bild".

Снаряды. Фото: из открытых источников

Армин Паппергер отметил, Германии понадобится "от десяти до 15 лет" на пополнение собственных запасов.

"В целом, мы хотим производить до 700 тысяч артиллерийских снарядов в год до 2025 года", – сказал Паппергер.

Он призвал немецкое правительство реалистично подойти к оснащению Бундесвера вооруженными дронами.

"В Украине ведется новый тип войны с использованием беспилотников, и здесь все еще идут дебаты о том, стоит ли вооружать беспилотники", – добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль грозится уничтожить завод Rheinmetall в Украине: в концерне ответили.

Также издание "Комментарии" сообщало – канцлер Германии Олаф Шольц на церемонии закладки нового завода по производству боеприпасов призвал перейти к крупномасштабному производству оборонного оборудования, чтобы Европа могла успешно сдерживать агрессоров.

Ранее "Комментарии" информировали – нарастающий дефицит боеприпасов может заставить украинских защитников принимать сложные решения относительно приоритетности определенных участков фронта: выбирать где территориальные поражения являются наименее разрушительными. Об этом говорится в обзоре Института изучения войны (ISW).



