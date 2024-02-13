Сколько снарядов в год необходимо Украине: сможет ли Германия с этим справиться

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Кравцев Сергей
Украинским войскам нужно более двух миллионов снарядов в год. На сегодняшний день немецкое производство не способно удовлетворить эту потребность. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, пишет "Bild".
Снаряды. Фото: из открытых источников
Армин Паппергер отметил, Германии понадобится "от десяти до 15 лет" на пополнение собственных запасов.
Он призвал немецкое правительство реалистично подойти к оснащению Бундесвера вооруженными дронами.
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Также издание "Комментарии" сообщало – канцлер Германии Олаф Шольц на церемонии закладки нового завода по производству боеприпасов призвал перейти к крупномасштабному производству оборонного оборудования, чтобы Европа могла успешно сдерживать агрессоров.
Ранее "Комментарии" информировали – нарастающий дефицит боеприпасов может заставить украинских защитников принимать сложные решения относительно приоритетности определенных участков фронта: выбирать где территориальные поражения являются наименее разрушительными. Об этом говорится в обзоре Института изучения войны (ISW).
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