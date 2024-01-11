Сколько систем ПВО нужно Украине для защиты: что поможет перенести войну на территорию РФ

Многие эксперты, когда говорят о войне в Украине, практически в один голос говорят, что во многом успех Киева зависит от того, как много Запада предоставит средств ПВО, а также как скоро война будет перенесена на территорию РФ. Сколько систем ПВО нужно Украине для защиты от ударов? Что поможет Украине перенести войну на территорию РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Сейчас полноценная эшелонированная ПВО в Украине есть только в Киеве

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью каналу "1+1" заявил, что для защиты от российских атак каждый город-миллионник в Украине должен, как минимум, иметь одну батарею ЗРК Patriot.

По словам эксперта, каждая батарея ЗРК Patriot должна иметь защиту из средств среднего радиуса действия. Речь идет об IRIS-T и NASAMS. В свою очередь, эти комплексы должны иметь защиту малого радиуса действия, такой как Alvis Stormer, ЗРК Crotale, или те же самые "Буки", "Кубы", ЗРК "Тор-М2", "Оса-10" и тому подобное.

"То есть, на каждый город-миллионник должен быть полностью готов эшелон такого типа. И это – как минимум. Это чтобы сделать некий зонтик противовоздушной обороны над городами-миллионниками. А потом, после городов-миллионников, в первую очередь, на базе городов-миллионников, которые находятся у линии фронта, у направлений прорыва противовоздушной обороны в нашем воздушном пространстве со стороны России, создавать буфер безопасности", – добавил Коваленко.

Ответ в количестве беспилотных систем

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в интервью проекту "Говорит Большой Львов" заявил, что у нас уже есть много случаев, когда в разных регионах РФ что-то взрывается, горит, но, к сожалению, этого всего пока мало, потому что Россия все же очень большая страна, и ее энергетическая и инфраструктурная сеть также очень большая.

"Нужно, чтобы это все масштабировалось, масштабировалось по-настоящему. Вот как они регулярно через каждые вторые-третьи сутки запускают в нашу сторону начиная от 20 заканчивая до 70 шахедов, что-то подобное должно происходить и с нашей стороны", – подчеркнул Петр Черник.

Эксперт отметил, что бить надо, прежде всего, всю энергетическую инфраструктуру рф, особенно в части железной дороги, потому что 90% всего, что едет убивать украинцев по линии боестолкновения, оккупанты доставляют по железной дороге.

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