Сколько россиян считает, что начать войну в Украине было ошибочным решением

38% россиян считает, что полномасштабное вторжение России в Украину, начатое 24 февраля 2024 года, было ошибкой. Это самый высокий показатель за два года полномасштабной войны в Украине. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования компании Russian Field.



У россиян меняется отношение к войне в Украине. Фото из открытых источников

Во время опроса в феврале 2024 года 38% граждан России заявили, что они отменили бы решение о начале полномасштабной войны в Украине. Это самый высокий показатель, начиная с начала вторжения РФ в феврале 2022 года, когда 28% россиян считали ошибкой указ Путина начать войну в Украине.

Опрос RussianField показал, что, несмотря на рекордный показатель, отменить вторжение в Украину, часть россиян поддерживающая проведение войны на территории Украины до сих пор остается высокой – 49%. Однако этот показатель постепенно снижается. В марте 2022 года решение Путина начать войну в Украине поддерживали 57%, а когда президент РФ объявил мобилизацию, то поддержка россиян упала до 51%.

Социологические исследования также выяснили, что большинство россиян считают, что война в Украине затянулась – 71%. Главными группами, которые так считают, стали малообеспеченные россияне и молодежь. Также рекордный показатель среди граждан России по вопросу ввести мирные переговоры с Украиной – 49%, тогда как за продолжение войны выступает 40% россиян.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы назвали минимальные условия, при которых можно начать мирные переговоры с Россией по окончании войны.

Также "Комментарии" писали, что украинцы в социологическом исследовании назвали ответственных за провал контрнаступления и обороны.