Сколько россиян поддерживает окончание войны с возвращением территорий Украинк: какие показатели среди населения Польши и Германии

В октябре национальные социологические службы Польши, Германии и России провели опрос о войне в Украине. Оказалось, что каждый третий россиянин поддерживает окончание войны с освобождением находящихся под оккупацией РФ украинских территорий. В Германии и Польше около половины граждан считают, что Украина должна пойти на уступки ради мира.



Война в Украине. Фото: Pixabay

Согласно опросу "Левада-Центр", 72% россиян поддержали бы решение российского диктатора Владимира Путина, если бы тот объявил об окончании войны. В случае если окончание войны будет включать возвращение оккупированных Россией украинских территорий, то такой вариант поддерживает 31% россиян.

Как показывает исследование национального статистического управления Польши, 39% поляков поддерживают окончание войны в Украине даже в случае территориальных уступок. 46% граждан Польши указывают на необходимость Украины продолжать противостоять РФ. Однако 44% поляков считают, что Украине все же придется отдать часть своей территории.



В Германии результаты опроса YouGov свидетельствуют, что 45% немцев придерживаются мнения о территориальных уступках со стороны Украины. 39% считают, что Украина не должна уступать свои территории.



Таким образом, в России окончание войны с возвращением украинских территорий поддерживает 31% граждан РФ, в то время как в Польше 39% считает, что война в Украине должна закончиться территориальными уступками, а в Германии – 45%.

Отметим, что в МИД Украины указали, что окончание войны должно базироваться на Формуле мира и территориальной целостности Украины.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у россиян меняется мнение о войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что поддержка украинских беженцев достигла рекордно низких показателей в Польше.