Сколько реально стран готовы отправить свои войска в Украину: у Зеленского дали ответ

Даже, если ряд стран готовы направить свои войска в Украину, все равно для окончательного их решения нужны определённые договорённости с Вашингтоном. Это необходимо, чтобы сохранить единство фронта и определить общие правила боевых действий. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera сделал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

Глава ОП не стал отрицать, что Германия, Великобритания и Франция могут направить свои войска в Украину. Чиновник подтвердил готовность части союзников к такому шагу.

"Я могу подтвердить, что более трех стран готовы направить солдат, но не хочу называть конкретные государства, хотя некоторые из тех, кого вы упомянули, действительно есть среди них. Все это нужно согласовать с Соединенными Штатами, чтобы сохранить единство нашего фронта и выработать общие правила боевых действий. У нас точно будут союзные войска на нашей земле", — заявил Андрей Ермак.

Рассуждая о количестве иностранных военных, Андрей Ермак пояснил, что сейчас идет оценка потребностей, особенно учитывая огромную протяженность границы Украины с Россией. Сейчас военное командование Украины анализирует, какой размер иностранных контингентов необходим для охраны границы. Нужно определить характер их мандата, способы развертывания, прерогативы и границы миссии.

Читайте также на портале "Комментарии" — способны ли гарантии безопасности для Украины сломать планы Путина: что нужно учесть. Эксперты детально проанализировали ситуацию.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский заявил, что он не готов пересматривать свою позицию и отказываться от украинских территорий, принимая условия Кремля. Юридически Киев не признает оккупацию. Такое заявление президент озвучил в интервью украинским СМИ.



