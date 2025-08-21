Сколько реально стран готовы отправить свои войска в Украину: у Зеленского дали ответ

Рубрики
Кравцев Сергей
Даже, если ряд стран готовы направить свои войска в Украину, все равно для окончательного их решения нужны определённые договорённости с Вашингтоном. Это необходимо, чтобы сохранить единство фронта и определить общие правила боевых действий. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera сделал глава Офиса президента Андрей Ермак.
Андрей Ермак. Фото: из открытых источников
Глава ОП не стал отрицать, что Германия, Великобритания и Франция могут направить свои войска в Украину. Чиновник подтвердил готовность части союзников к такому шагу.
Рассуждая о количестве иностранных военных, Андрей Ермак пояснил, что сейчас идет оценка потребностей, особенно учитывая огромную протяженность границы Украины с Россией. Сейчас военное командование Украины анализирует, какой размер иностранных контингентов необходим для охраны границы. Нужно определить характер их мандата, способы развертывания, прерогативы и границы миссии.
